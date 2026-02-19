La ANMAT prohibió un aceite de oliva falsa que se vendía como una marca reconocida

El organismo detectó irregularidades en el rotulado y determinó que no puede identificarse fehacientemente su origen ni el establecimiento elaborador, por lo que quedó vedada su producción y comercialización en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de la elaboración y venta en todo el territorio nacional de un aceite de oliva que presentaba irregularidades en su rotulado y cuya procedencia no pudo ser acreditada.

La decisión quedó formalizada a través de la Disposición 510/2026, publicada en el Boletín Oficial , donde se detalla que el producto no pudo ser vinculado “en forma fehaciente y clara” con un establecimiento determinado. Según se informó, era comercializado por una firma que no lo producía ni contaba con la habilitación correspondiente .

La medida alcanza al producto rotulado como: “Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete, Cont. Neto 500 ml, L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026. Elaborado y Fraccionado por San Juan de los Olivos. RNE 18-002065 - San Juan - Argentina. Para: Agro Aceitunera S.A, RNE N° 12000041, RNPA N° 18-012138. Expectación F. de Avila S/N - Aimogasta - La Rioja - Argentina”.

La investigación se inició a partir de la intervención del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) , que puso en duda la autenticidad del artículo. A través de su Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional, el organismo solicitó a la empresa titular de la marca que confirmara si el aceite denunciado era apócrifo y que precisara las diferencias con el producto genuino.

El elaborador legítimo informó que no fabrica el producto investigado y desconoce su origen y contenido , además de señalar inconsistencias visibles en el envase. Con esos elementos, la ANMAT lo declaró ilegal.

Argumentos sanitarios de ANMAT para la prohibición

En la disposición oficial se remarca que, al no poder identificarse con claridad el establecimiento productor, el aceite no podrá ser elaborado, fraccionado ni comercializado en ningún punto del país.

Asimismo, se advirtió que los alimentos que carecen de registros no permiten garantizar su trazabilidad, condiciones de elaboración ni niveles adecuados de control, lo que compromete su inocuidad.

El Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomendó la prohibición total del producto “a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales”.

Antecedente reciente

Semanas atrás, la ANMAT también había prohibido otra marca de aceite de oliva por incumplir la normativa alimentaria. En ese caso, el producto fue considerado “apócrifo” por exhibir registros inexistentes en su rótulo, lo que motivó su retiro del mercado.