El gobierno oficializó los aumentos para las jubilaciones en marzo 2026: montos finales

La medida fija el nuevo haber básico del sistema y define si habrá un refuerzo extraordinario este mes.

ANSES confirmó los montos de las prestaciones para marzo 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó una suba del 2,9% en todos sus haberes, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 274/24. Esa norma determina los incrementos mensuales basados en el dato de inflación que publica el INDEC. La actualización va a impactar en millones de personas que cobran sus ingresos a través del sistema previsional.

Además, el organismo todavía no confirma el refuerzo económico de $70.000 para jubilados y pensionados con los ingresos más bajos. Este bono, a pesar de no ser muy alto, es un plus que muchos esperan mes a mes y se acredita automáticamente junto con el haber principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Jubilados Imagen: Freepik Monto de las jubilaciones de ANSES en marzo 2026 El INDEC informó que la inflación de enero de 2026 fue del 2,9%, porcentaje que se aplica sobre los haberes de febrero:

Jubilación mínima: $369.600,88

Jubilación máxima: $2.486.347,64

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $295.596,53

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $258.649,34

PNC para madres de siete hijos: $369.495,16 Hasta el momento, la normativa publicada no incluye ningún adicional extraordinario.

Quiénes acceden al bono de $70.000 En meses anteriores, el refuerzo previsional alcanzó a jubilados y pensionados que cobraban el haber mínimo o montos cercanos a ese piso. El objetivo fue compensar la pérdida de poder adquisitivo frente al avance de los precios.

De repetirse el esquema, el bono de $70.000 se destinaría principalmente a quienes perciben el ingreso más bajo del sistema y a beneficiarios de pensiones no contributivas. Con ese extra, el monto total a cobrar sería de $439.600,88. Por ahora, ese monto es solo una estimación ya que el bono no figura en la resolución vigente. El único importe oficial confirmado para marzo 2026 es el haber mínimo de $369.600,88, establecido tras la actualización del 2,9%.

