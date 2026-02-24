El requisito indispensable de ANSES para poder cobrar la Ayuda Escolar Anual en 2026 + Seguir en









El organismo exige requisitos claros para cobrar los $85.000 por hijo: edad, escolaridad y límites de ingresos del grupo familiar.

La Ayuda Escolar Anual es un pago único de $85.000 por cada hijo que cumpla los requisitos. Pixabay

La Ayuda Escolar Anual es un pago único de $85.000 por hijo que acompaña a las familias con gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo, como útiles, uniformes y materiales educativos. El monto se acredita en la misma cuenta donde se reciben las asignaciones familiares o la Asignación Universal por Hijo (AUH) una vez que se cumplieron todas las condiciones necesarias.

Para cobrar este beneficio, el requisito que no puede faltar es presentar y validar el Certificado Escolar en Mi ANSES antes del cierre de la gestión anual. Si no se realiza este trámite, aunque se cumplan otros criterios, el monto no se habilita automáticamente y el pago puede ser postergado o perderse.

ANSES-plata-04.jpg Topes de ingresos para acceder a la Ayuda Escolar de ANSES Además del requisito de escolaridad, ANSES establece límites de ingresos que el grupo familiar no puede superar para acceder al beneficio. Según las tablas vigentes para 2026:

Ingreso bruto del grupo familiar : no puede exceder $5.292.758 .

Ingreso bruto individual por integrante: no debe superar $2.646.379. Si se supera alguno de estos topes, el sistema automático de ANSES puede no habilitar el pago de la Ayuda Escolar.

Estas verificaciones se realizan a través de cruces de datos salariales y registros laborales, por lo que es fundamental que la información del grupo familiar esté actualizada y correcta en el sistema antes de que se procese el pago.

Condiciones que deben cumplir los hijos Para que el beneficio se liquide por cada hijo o hija, ANSES exige que: Tengan entre 45 días y 17 años inclusive en el momento de la acreditación del pago.

Asistan regularmente a una institución educativa reconocida , ya sea pública o privada.

Se presente el Certificado Escolar firmado por la escuela y cargado en Mi ANSES antes de la fecha límite. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para acceder al beneficio, siempre que se cumpla con la escolaridad y la documentación correspondiente. El Certificado Escolar debe renovarse cada año, aun si se cobró anteriormente, porque ANSES exige la constancia de alumno regular para habilitar el pago del período lectivo vigente. Monto de la Ayuda Escolar Anual de ANSES en 2026 Para el ciclo lectivo 2026, ANSES confirmó que el monto del pago es de $85.000 por cada hijo o hija que cumpla con los requisitos. Este importe se mantiene igual a años anteriores y se liquida en un pago único, generalmente en marzo, coincidiendo con el comienzo del año escolar. Esto significa que una familia con dos hijos que cumplan las condiciones puede recibir hasta $170.000 en un solo depósito, y con tres hijos, hasta $255.000, siempre que se respeten los topes de ingresos y se presente la documentación en tiempo y forma.

