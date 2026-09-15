El Gobierno prohibió por 48 meses el ingreso a estadios de 17 hinchas de Huracán + Agregar ámbito en









La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional luego de un enfrentamiento armado entre facciones de simpatizantes radicalizados, ocurrido el 22 de agosto en las inmediaciones del estadio Tomás A. Ducó, previo al partido entre Huracán y Deportivo Riestra.

La resolución con firma de la ministra precisa que los 17 sancionados quedarán registrados en el Programa Tribuna Segura. Seguridad

El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Susana Monteoliva, publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 929/2026, mediante la cual aplicó la "Restricción de Concurrencia Administrativa" a todo evento deportivo en el territorio nacional por el plazo de 48 meses a 17 personas identificadas como hinchas del Club Atlético Huracán.

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La medida alcanza a Matías Nicolás Colman, Santiago Martín Mitolo, Leonardo Néstor Alem, Jonatan Daniel Salice, Héctor Javier Caballero, Gabriel Eduardo Maximiliano Prieto, Diego Andrés Galeano Colman, Jorge Alberto Carrizo, Juan José Sequeira, Matías Leonel Quirós, Marcelo Fabián Gramajo, Claudio Eliseo Mendoza, Gastón Emanuel Rodríguez, Eduardo Gastón Caballero, Rodrigo Alejandro Alegre, Alexander Fleitas y Ramiro Santiago Alegre.

Según el texto oficial, las actuaciones se iniciaron a partir de una resolución de la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el 26 de agosto había dispuesto un impedimento de acceso a estadios por el mismo plazo para los 17 involucrados, en el marco de incidentes ocurridos el 22 de agosto durante el encuentro entre los primeros equipos de Huracán y Deportivo Riestra, por la Liga Profesional de Fútbol organizada por la Asociación del Fútbol Argentino.

Un informe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, citado en la resolución, detalló que los hechos se produjeron en un predio público cercano al estadio, la plaza José C. Paz, en el marco de una disputa por el liderazgo del sector de simpatizantes radicalizados del club, que tiene a dos facciones enfrentadas. Según ese informe, personal policial que realizaba un recorrido preventivo fue alertado por transeúntes sobre disturbios en el interior del parque, y al llegar al lugar varios hombres comenzaron a correr y efectuaron disparos de arma de fuego contra el pasto en forma intimidatoria. Agrega que otro grupo intentó agredir a los efectivos arrojando elementos contundentes, por lo que la policía respondió con dos disparos de escopeta con munición antitumultos en forma disuasiva. En el operativo fue detenido uno de los implicados, que llevaba un arma de fuego, y se secuestraron vainas servidas en la zona.

De acuerdo con la resolución, se labraron actas por infracciones que incluyen portación de arma de guerra sin autorización, portación de armas no convencionales, intimidación a funcionario público, atentado y resistencia a la autoridad, y tenencia de estupefacientes para consumo personal, según los casos, y las actuaciones fueron elevadas a la fiscalía de turno.

La resolución precisa que los 17 sancionados quedarán registrados en el Programa Tribuna Segura y que la restricción rige en todo el territorio nacional para cualquier evento deportivo.

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