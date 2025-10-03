Donald Trump dijo que Hamás "está listo para una paz duradera" y pidió a Israel que deje de bombardear Gaza







El presidente estadounidense se mostró confiado sobre la aceptación de su plan, pero llamó a Israel a que cese con los bombardeos sobre Gaza.

Trump asegura que Hamas está listo "para una paz duradera". Foto: Reuters

"Creo que Hamás esta listo para una paz duradera", señaló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plataforma Truth Social y acotó que le exigió a Israel que "dejara de bombardear Gaza", después de que el movimiento islamista palestino se declarara dispuesto a liberar a los rehenes.

"Según la declaración que acaba de emitir Hamás, parecen dispuestos a llegar a una paz duradera. ¡entonces Israel debe detener de inmediato el bombardeo a Gaza para poder liberar a los rehenes de forma segura y rápida!", declaró Trump.

La respuesta de Hamás surgió luego de que Trump estableciera la noche del domingo 5 de octubre como el plazo definitivo para contestar al plan de paz que presentó a principios de esta semana en la Casa Blanca o, de lo contrario, se enfrentaría a un "infierno".

"El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes –vivos y restos mortales– según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump", señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones "para discutir los detalles".

Trump también compartió el comunicado de Hamás en sus redes sociales, una acción casi inédita para un presidente estadounidense. También lo hizo la Casa Blanca.

Trump presentó el plan de paz de 20 puntos junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca el lunes último, y afirmó que si Hamás lo rechazaba, apoyaría a Israel para "concluir el trabajo". Un alto funcionario de Hamás, Mahmud Mardawi, declaró el viernes a la prensa que el plan de Trump es "impreciso, ambiguo y carece de claridad".