NASA: satélite cartográfico captura impresionantes imágenes de zonas rurales de EEUU

Las imágenes surgen de una nave que fue lanzada al espacio desde India hace dos meses.

El nuevo satélite de mapeo terrestre de la NASA capturó las primeras imágenes de la costa de Maine y las tierras agrícolas de Dakota del Norte sorprendiendo a todos los especialistas. La nave espacial fue lanzada al espacio desde India hace aproximadamente dos meses, de ahí provienen las fotografías.

La misión conjunta entre Estados Unidos e India está valorada en u$s1.300 y examinó todas las masas de tierra y hielo del mundo en múltiples ocasiones. El satélite, que vuela a 747 kilómetros de altura en una órbita casi polar, se llamó NISAR. Ese nombre es por la abreviatura a Radar de Apertura Sintética NASA-ISRO. ISRO es la Organización de Investigación Espacial de India.

El futuro gracias a las imágenes “Lanzadas bajo la presidencia de Trump en colaboración con India, las primeras imágenes de NISAR son un testimonio de lo que se puede lograr cuando nos unimos en torno a una visión compartida de innovación y descubrimiento”, expresó el administrador interino de la NASA, Sean Duffy.

El satélite proporcionó a meteorólogos y equipos de respuesta maneras de ayudar en inundaciones, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas y otros desastres al rastrear incluso los cambios más leves en la tierra y el hielo. De acuerdo a la NASA, estas primeras imágenes son un adelanto de lo que vendrá una vez que las operaciones científicas comiencen en noviembre.

“Al comprender cómo funciona nuestro planeta, podemos generar modelos y análisis de cómo funcionan otros planetas de nuestro sistema solar y más allá, mientras nos preparamos para enviar a la humanidad en un viaje épico de regreso a la Luna y de ahí a Marte”, ratificó Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA. “La exitosa captura de estas primeras imágenes de NISAR es un ejemplo notable de cómo la colaboración entre dos naciones, en puntos opuestos del mundo, puede lograr grandes cosas juntas para el beneficio de todos”, añadió.