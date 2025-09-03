El impresionante testimonio de un hombre que sobrevivió a un ataque de hienas en Sudáfrica: "Mi cabeza estaba dentro de su boca"

Se trata de las historia de Nicolás Hohls, quien fue arrastrado fuera de su tienda mientras acampaba. A pesar de las heridas, el hombre se encuentra fuera de peligro.

Un joven sudafricano de 27 años , identificado como Nicolas Hohls, sufrió un brutal ataque de dos hienas mientras descansaba en una carpa durante una despedida de soltero en un camping de Santa Lucía.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo 31 de agosto, cuando los animales lograron acceder a la tienda a través de una abertura superior. De acuerdo con lo narrado por la víctima , solía dejar una pequeña rendija abierta para ventilar , pero en esta ocasión esa apertura permitió que una de las hienas abriera la carpa e ingresara al interior .

“El más grande me agarró el tobillo. Me dolía tanto que, al intentar incorporarme, el más pequeño me mordió en la cara. Pude ver la silueta del otro en mi tobillo durante una fracción de segundo, y luego ya no pude ver nada porque mi cabeza estaba dentro de la boca del otro”, narró Hohls.

A pesar de la ferocidad del ataque, logró zafarse. “ Con una descarga de adrenalina , creo, logré liberar la cabeza y girarla hacia un lado, y como ya veía un poco mejor, logré ponerle las manos en los ojos y en las zonas sensibles de la cara, y me soltó. ¡Qué suerte!“, explicó.

“Cuando se dieron cuenta de que no iba a ser presa fácil, decidieron dejarme en paz”, agregó la víctima.

Su padre, Colin Hohls, contó que Nicolas había asistido al campamento junto a 30 amigos y que, tras beber, se retiró a dormir a su tienda. El hombre recordó con angustia el momento en que escuchó los gritos y lo encontró gravemente herido: “El ataque duró menos de un minuto, pero al final, ni siquiera pude reconocer a Nicolas”.

La salud del joven atacado por las hienas

Tras el ataque, Nicolas fue derivado de urgencia a un hospital, donde fue tratado por heridas en la cabeza, el rostro y también en la pierna y el tobillo.

Los profesionales cerraron con puntos las lesiones faciales y craneales, mientras que las más profundas de la pierna quedaron abiertas para evitar complicaciones por infección. En total, los médicos debieron aplicarle alrededor de 70 puntos de sutura.