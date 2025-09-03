Wall Street adelanta un rebote en el premarket tras un arranque de semana adverso

Los índices futuros ensayan una recuperación luego de una decisión judicial favorable para Alphabet, la empresa matriz de Google.

Este miércoles se conocerá un dato importante sobre el mercado de trabajo de EEUU.

La bolsa de Nueva York adelanta una apertura al alza en el "premarket" , luego de que arrancara la semana con caídas generalizas, producto de las dudas sobre la legalidad de los aranceles de Donald Trump . Sin embargo, un fallo judicial positivo para Google y Apple cambia el tono de Wall Street.

En Asia, las principales plazas cerraron a la baja: la bolsa de Shanghai cayó 1,16%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,60% y el Nikkei 225 japonés acompañó con un rojo de 0,82%.

Mientras, en Europa la tendencia se mantiene positiva. El índice Euro Stoxx 50 sube 0,80%, mientras que el DAX alemán aumenta 0,60% y el CAC francés aumenta 0,92%. Por fuera de la Unión Europea se destaca el FTSE británico, que acompaña con un +0,54%.

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales opera neutro en la preapertura; mientras que el S&P500 aumenta un 0,43% y el Nasdaq Composite sube un 0,60% .

La razón detrás de ese cambio de humor parece ser el fallo judicial a favor a Alphabet , la empresa matriz de Google . Un juez federal la salvó de una división forzada en un caso antimonopolio sobre su navegador Chrome .

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas El plato fuerte de esta semana será el informe de empleo el viernes. Depositphotos

La decisión también avaló que la tecnológica siga realizando pagos a Apple que, según los denunciantes, generaban que la empresa fundada por Steve Jobs bloqueara a los rivales de Chrome.

De esa manera, las acciones de ambas empresas suben en la previa, con Alphabet +5,43% y Apple +3,83%.

Los datos de empleo de agosto

De todas maneras, los inversores se mantienen enfocados en los próximos datos de la economía norteamericana, en particular con la publicación del informe de empleo de este viernes.

Los analistas del mercado señalaron que un dato débil durante para agosto, que se produciría tras una performance inesperadamente débil en julio y profundas revisiones a la baja de los dos meses anteriores, podría consolidar las apuestas a que la Reserva Federal (Fed) reduzca gradualmente los tipos de interés.

Los economistas esperan que EEUU haya añadido 74.000 puestos de trabajo, frente a los 73.000 de julio. Junto al dato del IPC de agosto que se conocerá la próxima semana, el informe de empleo será el dato más importante que tendrá a mano la Fed antes de su próxima reunión de política monetaria, los días 16 y 17 de septiembre.

Este miércoles se conocerá la encuesta JOLTS de ofertas de empleo realizada por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos para ayudar a medir las ofertas de empleo. Recoge datos de las empresas sobre el personal, ofertas de trabajo, contratación, altas y bajas. Un relevamiento que podría adelantar la tendencia del viernes.