El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social que brinda cobertura a más de 5 millones de adultos mayores en Argentina. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados, ofreciendo prestaciones médicas, iniciativas de prevención y asistencia en centros de atención distribuidos en todo el país.
PAMI habilitó un portal para realizar trámites online y todos estos trámites están habilitados en septiembre 2025
Con esta plataforma, los afiliados pueden ver su credencial digital, revisar su historia clínica, sacar turnos y gestionar recetas a través el celular.
Y, con el propósito de modernizar y simplificar los trámites, la entidad renovó su plataforma digital, incorporando nuevas funcionalidades en la app “Mi PAMI”. A partir de esta actualización, los usuarios podrán gestionar consultas médicas, revisar su historial clínico, validar recetas, solicitar turnos y realizar distintos trámites directamente desde el celular, de manera segura y sin necesidad de trasladarse a una oficina física.
Mi PAMI: todos los trámites que pueden realizarse en la web
"Mi PAMI" es la aplicación oficial, diseñada para acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura. Desde la plataforma, los usuarios pueden:
- Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas
- Ver su credencial digital y la de su grupo familiar
- Acceder a su cartilla médica personalizada
- Sacar turnos para atención en agencia y con profesionales de la salud
- Gestionar trámites web
- Consultar sus datos personales y los de su médico de cabecera
- Contactar con PAMI Escucha y teléfonos de emergencias
- Chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp las 24 hs
- Revisar la historia clínica y acceder a resultados de estudios
- Validar recetas
La plataforma también incluye un acceso directo a la red de farmacias adheridas, facilitando la localización y contacto inmediato. Además, ofrece información actualizada sobre programas vigentes, campañas de vacunación, y servicios especiales, y hasta te envía recordatorios sobre fechas importantes, como controles o renovación de credenciales.
Cómo acceder a Mi PAMI
"Mi PAMI" es una plataforma completamente gratuita y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Se puede descargar las tiendas Google Play y App Store.
Quienes ya tenían instalada la versión anterior, deben aceptar la actualización y volver a registrarse con su usuario y contraseña. Este nuevo acceso incluye un sistema de validación reforzado, pensado para proteger la información sensible y garantizar que solo el afiliado, o alguien autorizado por él, pueda ingresar a su perfil.
Por el contrario, si es la primera vez que la utilizarás, solo tenés que seguir estos pasos:
- Descargá la app o ingresá al sitio web de la entidad, y seleccioná “Registrarme”.
- Lee detalladamente los términos y condiciones y presioná “Continuar”.
- Introducí tus datos personales, como número de DNI, de trámite, del CUIL y el género; y seleccioná nuevamente “Continuar” para validar la identidad.
- Creá una contraseña segura con las indicaciones que ofrece el portal.
- Agregá un número de teléfono, ya que PAMI te enviará un código a la casilla de mensajes SMS para confirmar tu cuenta.
