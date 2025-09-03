PAMI habilitó un portal para realizar trámites online y todos estos trámites están habilitados en septiembre 2025

Con esta plataforma, los afiliados pueden ver su credencial digital, revisar su historia clínica, sacar turnos y gestionar recetas a través el celular.

Los afiliados pueden descargar "Mi PAMI" desde las tiendas Google Play y App Store.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social que brinda cobertura a más de 5 millones de adultos mayores en Argentina. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados, ofreciendo prestaciones médicas, iniciativas de prevención y asistencia en centros de atención distribuidos en todo el país.

Y, con el propósito de modernizar y simplificar los trámites, la entidad renovó su plataforma digital , incorporando nuevas funcionalidades en la app “Mi PAMI” . A partir de esta actualización, los usuarios podrán gestionar consultas médicas, revisar su historial clínico, validar recetas, solicitar turnos y realizar distintos trámites directamente desde el celular , de manera segura y sin necesidad de trasladarse a una oficina física.

"Mi PAMI" es la aplicación oficial, diseñada para acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura . Desde la plataforma, los usuarios pueden:

La plataforma también incluye un acceso directo a la red de farmacias adheridas, facilitando la localización y contacto inmediato. Además, ofrece información actualizada sobre programas vigentes, campañas de vacunación, y servicios especiales, y hasta te envía recordatorios sobre fechas importantes, como controles o renovación de credenciales.

Cómo acceder a Mi PAMI

"Mi PAMI" es una plataforma completamente gratuita y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Se puede descargar las tiendas Google Play y App Store.

Quienes ya tenían instalada la versión anterior, deben aceptar la actualización y volver a registrarse con su usuario y contraseña. Este nuevo acceso incluye un sistema de validación reforzado, pensado para proteger la información sensible y garantizar que solo el afiliado, o alguien autorizado por él, pueda ingresar a su perfil.

Por el contrario, si es la primera vez que la utilizarás, solo tenés que seguir estos pasos: