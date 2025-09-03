SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
3 de septiembre 2025 - 13:00

PAMI habilitó un portal para realizar trámites online y todos estos trámites están habilitados en septiembre 2025

Con esta plataforma, los afiliados pueden ver su credencial digital, revisar su historia clínica, sacar turnos y gestionar recetas a través el celular.

Los afiliados pueden descargar Mi PAMI desde las tiendas Google Play y App Store.&nbsp;

Los afiliados pueden descargar "Mi PAMI" desde las tiendas Google Play y App Store. 

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social que brinda cobertura a más de 5 millones de adultos mayores en Argentina. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados, ofreciendo prestaciones médicas, iniciativas de prevención y asistencia en centros de atención distribuidos en todo el país.

Y, con el propósito de modernizar y simplificar los trámites, la entidad renovó su plataforma digital, incorporando nuevas funcionalidades en la app “Mi PAMI”. A partir de esta actualización, los usuarios podrán gestionar consultas médicas, revisar su historial clínico, validar recetas, solicitar turnos y realizar distintos trámites directamente desde el celular, de manera segura y sin necesidad de trasladarse a una oficina física.

Informate más
pami.jpg

Mi PAMI: todos los trámites que pueden realizarse en la web

"Mi PAMI" es la aplicación oficial, diseñada para acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura. Desde la plataforma, los usuarios pueden:

  • Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas
  • Ver su credencial digital y la de su grupo familiar
  • Acceder a su cartilla médica personalizada
  • Sacar turnos para atención en agencia y con profesionales de la salud
  • Gestionar trámites web
  • Consultar sus datos personales y los de su médico de cabecera
  • Contactar con PAMI Escucha y teléfonos de emergencias
  • Chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp las 24 hs
  • Revisar la historia clínica y acceder a resultados de estudios
  • Validar recetas

La plataforma también incluye un acceso directo a la red de farmacias adheridas, facilitando la localización y contacto inmediato. Además, ofrece información actualizada sobre programas vigentes, campañas de vacunación, y servicios especiales, y hasta te envía recordatorios sobre fechas importantes, como controles o renovación de credenciales.

estafas pami.jpg

Cómo acceder a Mi PAMI

"Mi PAMI" es una plataforma completamente gratuita y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Se puede descargar las tiendas Google Play y App Store.

Quienes ya tenían instalada la versión anterior, deben aceptar la actualización y volver a registrarse con su usuario y contraseña. Este nuevo acceso incluye un sistema de validación reforzado, pensado para proteger la información sensible y garantizar que solo el afiliado, o alguien autorizado por él, pueda ingresar a su perfil.

Por el contrario, si es la primera vez que la utilizarás, solo tenés que seguir estos pasos:

  1. Descargá la app o ingresá al sitio web de la entidad, y seleccioná “Registrarme”.
  2. Lee detalladamente los términos y condiciones y presioná “Continuar”.
  3. Introducí tus datos personales, como número de DNI, de trámite, del CUIL y el género; y seleccioná nuevamente “Continuar” para validar la identidad.
  4. Creá una contraseña segura con las indicaciones que ofrece el portal.
  5. Agregá un número de teléfono, ya que PAMI te enviará un código a la casilla de mensajes SMS para confirmar tu cuenta.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias