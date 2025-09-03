Multas más caras en provincia: las infracciones de tránsito a partir de septiembre pueden superar el millón de pesos







A partir de septiembre, las multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires reflejan un incremento de un 11.9% respecto del bimestre anterior. Chequeá los valores actualizados.

A partir de este mes, las multas en la provincia de Buenos Aires vieron sus valores incrementados.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el monto de las multas de tránsito con un incremento del 11,9% respecto del bimestre anterior. El porcentaje asciende al 20.2 si se tiene en cuenta el acumulado de subas desde principios de año. Los nuevos valores resultan de la actualización de la Unidad Fija (UF) un costo establecido en relación con el valor de la nafta Premium en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentina (ACA).

Así las cosas, y con montos que superan el millón y rozan casi los dos en algunos casos, las multas en provincia de Buenos Aires se ubican entre las más altas en el país.

Las multas en la provincia de Buenos Aires por cometer infracciones de tránsito aumentaron un 11.9 % en relación al bimestre anterior.

Negarse al test de alcoholemia, la multa más cara El valor de las multas se relaciona directamente con la gravedad de la falta y con el objetivo que se persigue detrás de ella. En ese sentido, la multa más cara actualmente es la que se aplica a negarse a realizarse el test de alcoholemia. En efecto, su monto puede alcanzar los $1.927.200, cifra que representa en la práctica más de 300.000 pesos por sobre la multa que se aplica a conducir alcoholizado. La diferencia tiene como fundamento la necesidad de reforzar la seguridad vial y de tratar de frenar las conductas de riesgo entre los conductores.

operativo alcoholemia 2.jpeg Negarse a la práctica del control de alcoholemia puede implicar una multa de hasta $1.927.200.

El resto de los valores de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires quedarán así: Exceso de velocidad : entre $240.900 y $1.606.000

No usar cascos o cinturones de seguridad : entre $80.300 y $160.600

Girar a la izquierda en zonas prohibidas : entre $481.800 y $1.606.000

Estacionar incorrectamente : entre $80.300 y $160.600

Manejar sin contar con la edad reglamentaria : entre $481.800 y $1.606.000

Conducir sin habilitación : entre $481.800 y $1.606.000

Circular sin la documentación necesaria: entre $80.300 y $160.600





multas-de-transito.jpg Manejar sin cobertura de seguro : entre $481.800 y $1.606.000. Y por circular sin el comprobante del seguro: entre $80.300 y $160.600

Circular con exceso de ocupantes : entre $80.300 y $160.600

Circular con la VTV vencida : entre $481.800 y $1.606.000

Pasar un semáforo en rojo : entre $481.800 y $1.606.000

Circular a contramano: entre $481.800 y $1.606.000 Cómo chequear si tenés multas Para saber si tu vehículo tiene multas impagas, debes seguir estos pasos: Ingresá a la web del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Seleccioná por patente o por DNI. Hacé click donde dice "No soy un robot". Encontrá el estado de tu vehículo en el final de la página. Si no contás con ninguna deuda podes descargar el libre de deuda. Si tenés deudas pendientes, te va a figurar el monto a pagar y el detalle.

