El INCAA lanzó el concurso "Series Cortas de Ficción 2025" con premios para productores

La iniciativa fue oficializada este jueves a través de la Resolución 777/2025, publicada en el Boletín Oficial, y busca fomentar la producción de contenidos audiovisuales destinados a televisión y plataformas digitales

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) autorizó la implementación del concurso “Series Cortas de Ficción 2025”, destinado a productores argentinos que presenten proyectos de ficción para televisión o plataformas digitales. La medida quedó formalizada este jueves con la publicación de la Resolución 777/2025 en el Boletín Oficial, con la firma del presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano.

La convocatoria se enmarca en las políticas de fomento previstas por la Ley N° 17.741, que regula y promueve la actividad cinematográfica en el país, y en el Decreto N° 1225/2010, que establece la obligación del INCAA de impulsar la producción de contenidos audiovisuales para televisión. Según se indicó, el objetivo es respaldar la creatividad emergente y fortalecer la industria audiovisual nacional.

De acuerdo con la resolución, el concurso está dirigido a productores que presenten proyectos de series cortas de ficción con una duración mínima de cuatro capítulos, de al menos 25 minutos cada uno, que cuenten con el respaldo de una plataforma digital, canal de televisión u otro medio de exhibición, garantizando así su futura difusión.

Plazos, presupuesto y condiciones El INCAA aprobó además el presupuesto total en concepto de premios, identificado en el expediente interno del organismo, y las Bases y Condiciones que regirán el concurso. La participación implicará la aceptación integral del pliego, tal como establece la normativa.

El período de presentación de proyectos comenzará a las 00 horas del 18 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta las 14 horas del 18 de enero de 2026, fechas que marcarán la apertura y el cierre del llamado.

La resolución también avala el modelo de contrato y el modelo de pagaré que deberán suscribir los proyectos seleccionados, y dispone que el gasto será imputado a las partidas correspondientes del ejercicio financiero vigente, sujeto a la disponibilidad presupuestaria del organismo.