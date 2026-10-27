El Incucai cambió las reglas para los trasplantes de riñón en Argentina: quiénes tendrán prioridad y qué requisitos se eliminan

El organismo modificó los criterios de acceso a la lista de espera y estableció nuevas condiciones para determinados pacientes. La resolución también simplificó el ingreso al programa de donación renal cruzada y actualizó las exigencias para los centros médicos.

Cambiaron las reglas para los transplantes de riñón.

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) aprobó una serie de modificaciones en el sistema de trasplantes renales en Argentina , con el objetivo de facilitar el acceso a los procedimientos, unificar los criterios médicos y reorganizar las prioridades de asignación de órganos. La medida contempla cambios para pacientes que todavía no comenzaron diálisis , personas con dificultades para continuar el tratamiento y quienes presentan problemas de compatibilidad.

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Las nuevas disposiciones quedaron establecidas en la Resolución 375/2026 , publicada en el Boletín Oficial , que reemplazó normativas anteriores de 2017 y 2021 . La actualización también introdujo modificaciones en los requisitos para participar del programa de donación renal cruzada y en las condiciones que deben cumplir los establecimientos especializados.

Sin embargo, el organismo aclaró que los cambios no garantizan la disponibilidad de órganos ni eliminan las evaluaciones médicas obligatorias . Su finalidad es establecer procedimientos comunes para determinar prioridades y reducir obstáculos administrativos que podían dificultar el acceso a determinados tratamientos.

Uno de los principales cambios está relacionado con el trasplante renal preventivo , una intervención que permite recibir un riñón antes de que el paciente necesite comenzar un tratamiento de diálisis.

La resolución estableció criterios uniformes para acreditar la enfermedad renal crónica , mediante estudios de laboratorio, biopsias o imágenes, y definió condiciones específicas para pacientes adultos y pediátricos.

El Incucai busca facilitar el acceso a los transplante.

Con esta modificación, el Incucai busca evitar que la evaluación de una misma situación clínica dependa de requisitos diferentes según el centro de trasplante que intervenga.

De acuerdo con los datos oficiales, entre noviembre de 2022 y octubre de 2024, apenas el 4% de las personas incorporadas a la lista de espera reunía las condiciones para acceder a un trasplante preventivo.

Durante ese período se realizaron 38 trasplantes con donante fallecido bajo esta modalidad, mientras que 27 pacientes lograron evitar el inicio de la diálisis.

Pese a la unificación de los criterios, la incorporación a la lista de espera continuará sujeta a la evaluación individual de cada paciente y al cumplimiento de los estudios médicos correspondientes.

Quiénes tendrán prioridad en la lista de espera para recibir un riñón

La nueva normativa también reorganizó las prioridades para pacientes que atraviesan situaciones clínicas particulares y necesitan acceder a un trasplante renal.

Entre las principales novedades aparece la incorporación de la categoría Último Acceso Vascular (UAV), destinada a personas que perdieron la última vía disponible para realizar hemodiálisis.

Esta situación puede impedir la continuidad del tratamiento, por lo que el organismo resolvió establecer un criterio específico para contemplar estos casos en la distribución de órganos.

Además, la resolución precisó las condiciones de prioridad para los pacientes hipersensibilizados, es decir, aquellas personas que presentan anticuerpos que dificultan la identificación de un donante compatible.

Según informó el Incucai, desde la implementación del programa destinado a este grupo, en agosto de 2023, la tasa de trasplantes aumentó del 10,7% al 20,8%.

La actualización determina cómo se resolverán las prioridades cuando un mismo órgano resulte compatible con pacientes de ambas categorías.

En todos los casos, la asignación continuará contemplando factores como la gravedad del cuadro clínico, la compatibilidad biológica y la antigüedad en la lista de espera.

Qué requisitos eliminó el Incucai

Otra de las modificaciones importantes alcanza al programa de donación renal cruzada, una alternativa para personas que cuentan con un donante vivo dispuesto a entregarles un riñón, pero que no resulta compatible con ellas.

Este procedimiento permite vincular a dos o más parejas de donantes y receptores incompatibles entre sí, de manera que los órganos puedan intercambiarse y cada paciente reciba un riñón adecuado.

Según la información difundida por el organismo, el programa registró hasta el momento un cruce efectivo entre 12 parejas inscriptas.

Entre las dificultades detectadas se encontraban determinados estudios inmunológicos adicionales que, en algunos casos, no contaban con cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga.

Con la entrada en vigencia de la nueva regulación, los interesados deberán presentar los mismos análisis inmunológicos exigidos para una donación renal de donante vivo, sin requisitos adicionales específicos para ingresar al programa.

De todos modos, continuarán siendo obligatorios los controles médicos destinados a garantizar la salud de los donantes, la seguridad de los procedimientos y la compatibilidad entre las personas involucradas.

Nuevas exigencias para los centros de trasplante renal

La Resolución 375/2026 también introdujo modificaciones en los requisitos de habilitación y funcionamiento de los establecimientos y programas dedicados a los trasplantes.

Asimismo, amplió las disposiciones aplicables a los procedimientos en los que se trasplanta un riñón junto con otro órgano.

Mientras que la normativa anterior contemplaba especialmente el trasplante hepatorrenal, el nuevo esquema incorporó otras modalidades de trasplantes combinados, con excepción del renopancreático.

El directorio del Incucai aprobó las modificaciones el 22 de octubre, luego de la intervención de las áreas técnicas del organismo, la Comisión Asesora de Trasplante Renal, el Comité de Bioética y la Comisión Federal de Trasplante.

Los requisitos específicos para los establecimientos y los procedimientos quedaron detallados en los anexos publicados junto con la resolución en el Boletín Oficial.

Cuántas personas esperan un trasplante en Argentina

El sistema argentino de donación y trasplante funciona mediante listas de espera nacionales únicas para cada órgano, administradas y supervisadas por el Incucai.

La distribución se realiza a partir de criterios médicos que incluyen la gravedad de la enfermedad, la compatibilidad entre el donante y el receptor y el tiempo transcurrido desde la inscripción.

De acuerdo con los datos oficiales consignados en el informe, 7.352 personas esperan un trasplante en Argentina. En tanto, durante 2026 se realizaron 1.832 trasplantes, mientras que 834 personas donaron sus órganos.

Con la actualización de las reglas, el organismo busca mejorar las condiciones de acceso al sistema, establecer criterios comunes entre los centros médicos y facilitar determinados procedimientos, aunque la posibilidad de recibir un órgano continuará dependiendo de la disponibilidad de donantes y de las condiciones clínicas de cada paciente.