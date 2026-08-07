El mapa de cortes por la marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo

Se espera la presencia de miles de fieles en el centro porteño, además de adoraciones en su santuario. También habrá presencia de diversos movimientos sociales.

Como cada año, se espera que miles de fieles lleguen a su santuario, ubicado en el barrio porteño de Liniers, para agradecerle y pedir por salud y bienestar

El Día de San Cayetano , una de las fechas con mayor convocatoria religiosa en la Argentina, se festeja este viernes 7 de agosto. Como cada año, se espera que miles de fieles lleguen a su santuario, ubicado en el barrio porteño de Liniers , junto a manifestaciones en Plaza de Mayo de diversos movimientos sociales . En esa línea, se espera un operativo de seguridad que incluye cortes de calles en las primeras inmediaciones del centro porteño.

La protesta es organizada por la comisión del frente social y sindical, integrada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular ( UTEP ), la Confederación General del Trabajo ( CGT ), la CTA de los Trabajadores , la CTA Autónoma y Territorios en Lucha , que reúne a distintas organizaciones sociales.

La jornada comenzó a las 8 de la mañana en la intersección de las avenidas Cuzco y Rivadavia , frente a la Basílica de San Cayetano , donde el arzobispo Jorge García Cuerva realizará la tradicional bendición de herramientas de trabajo. Desde allí, una columna encabezada por la UTEP y organizaciones sociales avanzará en caravana por la Avenida Rivadavia.

Una primera parada hacia el centro porteño será en la Parroquia de Francisco , en Flores . Más cerca de las 11, a la altura del Congreso , se sumarán las columnas de Territorios en Lucha y el Bloque Piquetero , que marcharán junto a la UTEP por la Avenida de Mayo hacia la meta final.

La jornada comenzó a las 8 de la mañana en la intersección de las avenidas Cuzco y Rivadavia, mientras la Basílica ya recibió fieles desde la noche del jueves.

Desde las 12, sobre Plaza de Mayo y la Avenida de Mayo, se realizará un “verdurazo masivo” con una feria agraria y cooperativa. Para ese momento se sumará la CGT; la CTA y la CTA Autónoma llegarán por Rivadavia y la Diagonal Norte, mientras que la UTEP desembocará por la propia Avenida de Mayo. El acto central está fijado para las 13, con la lectura de un documento unitario desde el escenario montado frente a la Casa Rosada.

San Cayetano 2026: cómo será la peregrinación, visita al templo y misas este 7 de agosto

El templo en Liniers tiene sus puertas abiertas desde la medianoche para dar inicio a la Fiesta Grande y recibirá peregrinos durante todo el día. El cronograma incluirá misas, bendiciones especiales, la tradicional entrega de la cinta amarilla y estampitas, además de la peregrinación y la marcha que cada año reúne a trabajadores, organizaciones sociales y fieles bajo el lema de "Tierra, Techo y Trabajo".

El Día de San Cayetano se celebra cada 7 de agosto porque coincide con el aniversario de su fallecimiento ocurrido en 1547 en Nápoles, Italia.

Su nombre era Cayetano de Thiene y nació el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, dentro de una familia de la nobleza. A los 26 años se trasladó a Roma, donde se desempeñó como secretario privado del papa Julio II.