San Cayetano: Oración para bendecir tu casa y pedir que no te falte trabajo

Con agua bendita y profunda devoción podés invocar a San Cayetano para bendecir tu casa y que no te falte el trabajo.

San Cayetano es venerado con profunda devoción por los argentinos.

Cada 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano para honrar al santo del trabajo, pedirle empleo y agradecerle. Muchos fieles católicos peregrinan hacia el Santuario del patrono , que está ubicado en el barrio porteño de Liniers y hay un cronograma de actividades estipulado para la fecha.

Aquellos que no tienen la oportunidad de peregrinar hacia el Santuario, se acercan a la iglesia de su barrio con estampas para que un sacerdote las bendiga. También muchos fieles seguirán las misas que se transmitirán en vivo por el canal de Facebook del Santuario San Cayetano.

¿Cómo bendecir tu casa en nombre del Santo Patrono del Trabajo? Desde el Santuario de San Cayetano explicaron que para hacerlo es posible pedir agua bendita en la iglesia de tu barrio. Cuando llegues a tu casa, ubicá el agua bendita en un recipiente en el lugar que desees y hacé la señal de la cruz desde la puerta de ingreso de tu casa. Luego, podés rezar a San Cayetano alguna de las oraciones dedicadas a él. Aquí te presentamos algunas.

San Cayetano y Juan Pedro Caraffa, quien fue el Papa Pablo IV, crearon la "Orden de los Teatinos". San Cayetano en particular fue un renovador de la iglesia católica y siempre decía: "En el oratorio rendimos a Dios el homenaje de la adoración, en el hospital le encontramos personalmente". Aquellos fieles que le piden al santo y le agradecen, recitan alguna de las siguientes oraciones:

Los peregrinos se acercan hasta el Santuario en Liniers para pedir trabajo a San Cayetano acompañados por la imagen de la Virgen María.

“Señor, bendecí nuestras vidas, saná nuestras heridas y enfermedades.

Protegé a nuestra familia.

Aúdanos en nuestras preocupaciones y miedos.

Da paz a nuesdtras almas.

Que sea siempre nuestro refugio y líbranos de todo peligro.

Bendecí nuestros trabajos y esfuerzos de cada día.

Bendecí nuestros pensamientos y palabras.

Bendecí nuestro hogar y a las personas que llevamos en nuestros corazones.

Por Jesucristo Nuestro Señor.

Amén".

Otras oraciones que los fieles le dedican a San Cayetano en forma de agradecimiento y para pedirle trabajo y que no falte nunca el pan sobre la mesa son estas, según el sitio ACI:

Oración 2

¡Oh glorioso San Cayetano! Aclamado por todas las Naciones; Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno Socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.

Santísima Trinidad ¡Oh Divina Providencia! Concédeme tu clemencia, por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a Ti portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento.

Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guie nuestro destino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en Ti creo, en Ti confío. Tu Divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los Santos Sacramentos en el último momento.

Feriados agosto San Cayetano.jpg San Cayetano, patrono del Pan y el Trabajo, reune a miles de fieles cada 7 de agosto en su Santuario de Liniers.

Oración 3

Glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos padre de providencia porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus necesidades: acudo a tu altar, suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos.

(Aquí se expresan las gracias que se desea obtener)

Haz que estas gracias, que ahora te pido, me ayuden a buscar siempre el Reino de Dios y su Justicia, sabiendo que Dios (que viste de hermosura las flores del campo y alimenta con largueza las aves del cielo) me dará las demás cosas por añadidura. Amén.