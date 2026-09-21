Día de la Primavera: dónde festejar el comienzo de la temporada

Con la llegada de la primavera , Buenos Aires se llena de propuestas para disfrutar los días más cálidos y aprovechar al máximo los espacios al aire libre. La fecha es una buena oportunidad para reunirse con amigos, salir a comer algo rico y descubrir nuevos rincones de la ciudad . A continuación, opciones gastronómicas y lugares ideales para celebrar el comienzo de la temporada y darle la bienvenida a la primavera.

Con la llegada de la primavera, Zulu Haus propone celebrar la estación desde la pastelería. Del sábado 19 al lunes 21 de septiembre, de 8 a 20 h, según el día, el café de especialidad de La Lucila incorpora tres creaciones especiales a su carta: Cake de limón, con baño de chocolate blanco y cáscaras de limón confitado; Barrita Zulu, que reúne una base de almendras, ganache de chocolate, moras, crocante de almendras y chocolate al 70 %, y Petit Primavera, elaborado con sablée de limón, gel de hibiscus y ciruelas y cremoso de naranja.

La selección recorre distintas texturas y perfiles, con cítricos, frutas y notas florales combinados con chocolate y frutos secos, y podrá disfrutarse durante los tres días en la casona centenaria de Zulu Haus, rodeada de árboles y plantas y en línea con una propuesta que combina café de especialidad, cocina artesanal e inspiración japonesa.

Kamay Casa Gardel le pone sabor peruano al festejo de primavera con un 2x1 en toda su coctelería este lunes 21. De 16 a 20 h y pagando en efectivo, la barra tendrá recetas que se alejan de lo convencional, como Oriente Andino, con Absolut pera, cordial de rocoto y ananá, soda de té sakura y cherry brandy ($14.000 x2); Legado Morado, con lúcuma, pisco, leche evaporada, algarrobina y aire de chicha morada ($14.000 x2), o Recuerdo de mi Abuela, con Absolut vainilla, Absolut mango, mango, pasta de ají amarillo y espuma de maracuyá ($14.500 x2).

El plan se disfruta al aire libre, entre la vereda y el patio, y acompañan platos bien criollos como cebiches, anticuchos, chicharrones, arroces al wok, además de sushi con guiños nikkei. Por esta apertura especial, el martes 22 la casa permanecerá cerrada.

PARA DISFRUTAR EN FAMILIA EN TACU RESTO & BOWLING

TACU Resto & Bowling celebra el Día de la Primavera con dos propuestas para compartir en familia. El sábado 19 de septiembre a las 14 h, el Payaso Pirucho ofrecerá un show para chicos y grandes, mientras que el lunes 21, a la misma hora, será el turno del Mago Varsopio.

Dirección: General Arias 710, San Fernando.

La propuesta se completa con una carta que reúne empanadas, rabas, provoleta, burgers, ribs, milanesas, pastas, pizzas y opciones vegetarianas, además de meriendas con tostado de jamón y queso, muffins, medialunas, cheesecake, Rogel y cookies. Para acompañar, hay café, té, jugos, licuados, milkshakes, chocolatada y cervezas artesanales. Después de los shows, el plan puede continuar en las cinco líneas de bowling o en el sector gamer del espacio.

MENÚ DE CINCO PASOS EN CASA ZARAUTZ

Casa Zarautz propone recibir la primavera con una cena especial en La Terrazza, su espacio de planta alta en su casa centenaria de Palermo, el lunes 21 de septiembre desde las 20 h. La noche tendrá un menú de cinco pasos que reunirá la cocina de mar —característica de su otro espacio en la planta baja— con la parrilla y el fuego que distinguen a La Terrazza, en un recorrido que incluirá carpaccio de lomo, ceviche de langostinos y pescado, tataki de bife de chorizo, pulpo asado y una pavlova de primavera.

Dirección: Nicaragua 5577, Palermo.

Cada paso estará acompañado por vinos de Bodega Puerta del Abra y la propuesta tendrá un valor de $110.000 por persona. Con 40 lugares disponibles y reserva previa, será una opción para celebrar el cambio de estación alrededor de la mesa.

SANDWICHERÍA ARTESANAL EN UMBRAL

Con la primavera como oportunidad para comer al aire libre, Umbral ofrece una alternativa sencilla para armar un picnic en Villa Devoto a partir de su propuesta de sándwiches artesanales. Ubicado a tres cuadras de Plaza Arenales, el espacio prepara sus sándwiches en baguette y pan de molde, con una carta de inspiración francesa que incluye Brie-Jambon Moutarde, con queso brie, jamón cocido y mostaza Dijon; Croque-Monsieur, con jamón cocido, bechamel y gruyere; Roast Beef-Roquette, con roast beef, champiñones, gruyere y mostaza a la antigua, y Ratatouille-Chèvre, con zucchini, berenjena y morrón rojo asados, queso de cabra, aceite de oliva y tomillo fresco.

Dirección: Vallejos 4312, Villa Devoto.

La propuesta puede completarse con chips de papa o batata, ensaladas y bebidas como limonada con menta y jengibre o alguna de sus latas de vermut La Fuerza, todas opciones pensadas para llevar y disfrutar en la plaza.

MENÚ ESPECIAL EN CARMEN

Para celebrar la llegada de la primavera, Carmen presenta la Rosa de Primavera, una pasta fresca fuera de carta que estará disponible del martes 22 al domingo 27 de septiembre, hasta agotar el stock de cada día. La creación, con forma de rosa, lleva un relleno de ricota, arvejas y ralladura de limón.

Dirección: Gurruchaga 1428, Palermo.

La propuesta podrá pedirse de martes a sábado por la noche y sábados y domingos al mediodía, y se suma durante esos días a la carta habitual del restaurante y pastificio de Palermo liderado por el chef Nacho Feibelmann. La primavera también se refleja en sus espacios, con un deck sobre la vereda y un jardín interno rodeado de flores y plantas, entre ellas jazmín del Paraguay, azaleas, helechos y acer japonés.

POP UP EN B’MOODIE

Para anticipar la llegada de la primavera, B’Moodie propone un plan especial en Palermo: el domingo 20 de septiembre, de 12 a 19 h, la chef Calu Corso desembarca en el local de la marca en Palermo OFF con un pop up gastronómico. Para la ocasión, la cocinera presentará un menú exclusivo que incluye una burger con pan de papa con semillas, carne, smoked white cheddar, gírgolas crocantes, mayonesa de trufas y boniatos sazonados, una creación que combina su estilo con la propuesta de burgers deluxe de B’Moodie.

Dirección: Beruti 3330, Palermo OFF.

La marca, nacida a partir de un viaje gastronómico a Japón, se caracteriza por trabajar con ingredientes premium, un blend de carnes propio, panes de Kalis y aderezos de elaboración propia.

PROMOCIÓN DE CÓCTELES Y PLATITOS LATINOS EN RONCONCON

El cambio de estación se celebra con música latina, cócteles y sabores de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador en Ronconcon. Este lunes 21 de septiembre, la casona de Caballito prepara una edición especial de su happy hour. La selección incluye cócteles a $7500, como el refrescante Ipanema Fix, que combina Velho Barreiro, Aperol, limón, menta y mora; el Amarillo Sour, de pisco macerado con ají amarillo, maracuyá, limón, albúmina vegetal y Angostura, y el favorito de la casa, el Ronpapelón, con ron Santa Teresa Añejo, papelón (aguapanela), lima y especias.

Dirección: Beauchef 527, Caballito.

También hay vinos por copa a $4500 con etiquetas como Críos Chardonnay, Críos Malbec Rosé y Callejón del Crimen Reserva Malbec, y alternativas naturales sin alcohol a $3900, como agua de Jamaica, limococo y aguapanela. Para picar y compartir, el happy hour suma tequeños de queso llanero (3x$8500), empanadas de masa de maíz rellenas de osobuco y papa (3x$9.500), buñuelos de queso o arepitas andinas ($2500 c/u). La hora feliz se extiende de lunes a viernes de 19 a 20:30 h y los sábados de 16 a 20 h. Cuenta con mesitas en la vereda al sol.

LAS MEDIALUNAS DEL ABUELO EN EL PLANETARIO

La llegada de la primavera invita a volver a disfrutar de los espacios verdes y los encuentros al aire libre. En ese marco, Las Medialunas del Abuelo realizará una acción especial el domingo 20 de septiembre desde las 15 h en los Bosques de Palermo, con una propuesta itinerante que tendrá como punto de partida el Planetario y luego recorrerá distintos sectores de los bosques.

Dirección: Planetario, Bosques de Palermo.

Durante la jornada habrá una ruleta donde todos ganan, con distintos premios de Las Medialunas del Abuelo y un premio especial que combina medialunas con muestras de Taragüi. La iniciativa forma parte de la acción conjunta de ambas marcas bajo el concepto “Bienvenida la Primavera. Bienvenidas las juntadas”, y propone celebrar la nueva estación con una de las combinaciones más clásicas de los encuentros argentinos: mate, medialunas y amigos.

DOS SEMANAS DE CELEBRACIÓN EN SAMPA

En SAMPA, la parrilla vegetariana de Villa Crespo, la llegada de la primavera se celebra durante dos semanas con una acción junto a Luca, Domaine EdeM y Tilia, del 15 al 26 de septiembre desde las 20 h. La propuesta suma una selección de vinos para acompañar la carta estacional del restaurante: Luca Pinot Noir y Chardonnay, Tilia Chenin y Cabernet Sauvignon, de elaboración orgánica, y los espumantes Domaine EdeM, sin alcohol.

Dirección: Av. Scalabrini Ortiz 769, Villa Crespo.

Además, La Sanguchería de SAMPA extiende el festejo fuera del salón con combos primaverales para delivery y take away, que incluyen dos sándwiches, dos postres y un vino, con o sin alcohol, pensados para armar un picnic en casa.

TODO PARA EL PICNIC EN BIASATTI COLEGIALES

De cara al 21 de septiembre, Biasatti Pastificio Centrale propone aprovechar la llegada de la primavera con un picnic de inspiración italiana para llevar desde su local de Colegiales. La propuesta permite elegir entre panes artesanales, focaccias, embutidos, quesos y bebidas para armar una mesa informal y disfrutar al aire libre.

Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

Entre las opciones se destacan la focaccia de romero y sal marina y los sándwiches de focaccia de prosciutto con manteca de parmesano, rúcula y parmesano o de mortadela con pistacho, pesto, ricotta y stracciatella. Para acompañar, ofrecen cervezas italianas como Peroni, Menabrea Bionda y Ambratta, además de San Pellegrino saborizadas. El plan puede cerrarse con tiramisú, cannoli o sfogliatella, junto a café de especialidad. Una alternativa para celebrar el inicio de la estación con sabores italianos y una propuesta pensada para llevar y disfrutar al aire libre.

CENAS AL AIRE LIBRE EN SOLE DI PARMA

Sole di Parma, la pasticcería y focaccería familiar de Tigre, presenta desde el 18 de septiembre una nueva propuesta de pastas artesanales, disponible todos los viernes y sábados por la noche. El menú incluye antipasti como polenta grillada, involtini de berenjena y bocconcini, además de una selección de pastas italianas 100% de sémola y elaboradas a mano, con opciones como ravioli de carne braseada, pappardelle de pera y queso azul, cappellacci de espinaca y hongos y fettuccine verdes con pomodoro y albahaca.

Dirección: Madero 537, Tigre.

Por su ubicación y sus mesas en la vereda, Sole di Parma se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la primavera al aire libre. Las noches de viernes y sábado, pensadas para acompañar la temporada con pastas recién hechas, parecen haber llegado para quedarse.