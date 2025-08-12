El Ministerio de Salud confirmó el primer brote de listeriosis en la Argentina por queso contaminado

Según el informe, los casos fueron detectados en CABA, Buenos Aires y Tucumán. La afección puede ser potencialmente mortal en embarazadas, bebés, adultos mayores o gente con defensas bajas.

El Ministerio de Salud afirmó que el brote está vinculado con la producción de un queso.

El Ministerio de Salud - dirigido por Mario Lugones - comprobó que el consumo de un queso fue la causa de una serie de infecciones y un brote de listeriosis. El informe oficial detalla que, si bien es una enfermedad alimentaria relativamente rara, también es una de las más violentas y “presenta una alta tasa de mortalidad, lo que la convierte en un importante problema de salud pública”.

En detalle, los casos ocurrieron entre fines de 2024 y lo que va del año. Los primeros afectados fueron registrados en la provincia de Buenos Aires y luego se notificaron más infecciones en la Ciudad de Buenos Aires y Tucumán .

La investigación sanitaria se enfocó en Tucumán y se llevó adelante a partir de entrevistas detalladas a los afectados y a sus familiares , con el objetivo de determinar los alimentos consumidos antes del inicio de los síntomas y los posibles puntos de compra. Este exhaustivo trabajo de campo se complementó con la recolección de 26 muestras de alimentos listos para el consumo, es decir, que no requieren cocción adicional, tomadas directamente en los puntos de venta .

En este escenario, cinco de esas muestras resultaron positivas para la bacteria Listeria monocytogenes. El hallazgo más relevante se registró en una de las muestras, correspondiente a un “queso criollo de producción industrial de baja escala”, cuya marca aún no fue revelada. En este caso, se estableció una “alta relación genómica con los casos humanos detectados previamente”.

Esta evidencia permitió identificar de manera inequívoca a la planta productora de ese queso como la fuente de contaminación. El aislamiento bacteriano determinó que se trataba del “complejo clonal hipervirulento 1”.

El Ministerio de Salud confirmó la vinculación del brote con un “queso criollo de producción industrial de baja escala”.

Frente a este escenario, el informe del Ministerio subrayó la “necesidad de fortalecer las recomendaciones a los productores locales en las buenas prácticas de manufactura, de inspecciones regulares a los lugares de producción y distribución para cumplir las normas sanitarias”.

Qué es la listeriosis

La infección por Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) ocurre cuando una persona consume alimentos contaminados con esta bacteria. Este microorganismo se encuentra tanto en animales silvestres como domésticos, así como en el agua y en el suelo. En muchos animales, la bacteria provoca enfermedades que incluyen abortos espontáneos y partos de mortinatos, especialmente en especies domésticas.

Las verduras, carnes y otros alimentos pueden contaminarse si entran en contacto con suelos o estiércol infectados. Además, la leche cruda y los productos derivados pueden portar la bacteria.

Listeria_monocytogenes_PHIL_2287_lores Este microorganismo se encuentra tanto en animales silvestres como domésticos, así como en el agua y en el suelo. Wikipedia

En la mayoría de los casos, la infección se manifiesta como una enfermedad gastrointestinal. Sin embargo, puede evolucionar a formas más graves como septicemia (infección en la sangre) o meningitis (inflamación de las membranas que cubren el cerebro), esta última común en bebés y niños.

Durante el embarazo, la infección puede ser particularmente peligrosa. Al inicio, puede causar aborto espontáneo, ya que la bacteria puede atravesar la placenta e infectar al feto. En etapas avanzadas, la infección puede provocar partos de mortinatos o la muerte del recién nacido en pocas horas. Se estima que aproximadamente la mitad de los bebés infectados al momento del parto o cerca de este fallece.

Cuáles son los síntomas de la listeriosis

En adultos, la enfermedad puede afectar distintos órganos o sistemas, manifestándose como:

Endocarditis (infección del corazón)

Meningitis (infección del cerebro o del líquido cefalorraquídeo)

Neumonía (infección pulmonar)

Septicemia (infección sanguínea)

Gastroenteritis o diarrea (infección gastrointestinal)

En algunos casos, la infección puede presentarse de manera más leve, con síntomas como abscesos, conjuntivitis o lesiones cutáneas.

En los bebés, los síntomas de listeriosis se pueden observar en los primeros días de vida y pueden incluir: