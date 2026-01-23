Vacuna contra la gripe H3N2: ¿quiénes deben aplicársela para evitar síntomas graves?

La circulación del subclado K ya causó la primera muerte de un adulto de 74 años en Mendoza y 28 contagios confirmados en 14 provincias.

Los adultos mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas deben vacunarse para reducir el riesgo de complicaciones graves por el virus H3N2.

La gripe H3N2 es una variante del virus de influenza A que actualmente muestra un aumento de casos en Argentina , con 28 infecciones confirmadas en 14 provincias y el primer fallecimiento registrado en Mendoza . La víctima tenía 74 años, residía en España y había llegado a nuestro país en diciembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta nueva cepa, identificada como subclado K , posee una mutación que incrementa su capacidad de contagio, lo que facilita la rápida propagación incluso entre personas vacunadas previamente.

Los especialistas y autoridades sanitarias destacan que la inmunización anual sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones graves y hospitalizaciones , especialmente en grupos de riesgo como adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas .

Además, se recomienda mantener medidas preventivas como el lavado de manos, ventilar los ambientes y aislarse en caso de síntomas. A continuación, conocé los detalles.

Su nombre se deriva de las proteínas que recubren la superficie del virus: H3 , hemaglutinina tipo 3, que permite que el virus se adhiera a las células respiratorias, y N2 , neuraminidasa tipo 2, que facilita la propagación dentro del organismo.

En Argentina, la reciente identificación del subclado K mostró una mutación específica en la proteína hemaglutinina que aumenta su capacidad de transmisión en aproximadamente un 56% respecto a temporadas anteriores, según la Organización Panamericana de la Salud.

influenza virus.jpg

Desde el punto de vista clínico, la infección se caracteriza por síntomas intensos:

Fiebre alta , generalmente superior a 38°C

Tos seca persistente que puede durar hasta dos semanas

Dolor de garganta y molestias respiratorias

Dolores musculares

Cefalea intensa y sensación de fatiga

Escalofríos y sudoración

En niños pequeños y adultos mayores, con frecuencia se observan síntomas gastrointestinales como diarrea o vómitos

Las personas con enfermedades crónicas, como problemas respiratorios, cardíacos o inmunológicos, tienen un riesgo mayor de desarrollar complicaciones que requieran hospitalización. En algunos casos, puede agravar condiciones preexistentes, como diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal o antecedentes oncohematológicos.

casos de gripe 1.jpg

Quiénes deben vacunarse contra la gripe H3N2

La vacunación contra la gripe, incorporada al Calendario Nacional desde 2011, es la principal herramienta para prevenir cuadros graves, secuelas y el riesgo de internación. Por esto, es fundamental mantenerla actualizada cada año, independientemente de las dosis recibidas en temporadas anteriores.

Según las recomendaciones del Ministerio de Salud, los grupos que deben recibir la vacuna incluyen:

Personal de salud y trabajadores estratégicos

Embarazadas en cualquier trimestre de gestación y puérperas hasta diez días después del parto que no hayan recibido la vacuna durante el embarazo.

Niños de 6 a 24 meses

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo , incluyendo enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas, diabetes, obesidad mórbida, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas o trasplantes.

Adultos mayores de 65 años

Además, forma parte de un esquema de prevención integral, que incluye otras inmunizaciones como las de SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio.

Vacunación antigripal.jpg

Otras recomendaciones para evitar el contagio de la gripe H3N2

Existen varias estrategias efectivas para reducir la transmisión del virus y proteger a los grupos de mayor riesgo:

Higiene de manos frecuente : lavarse con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de toser, estornudar o tocar superficies compartidas.

Ventilación de ambientes cerrados

Uso correcto del codo al toser o estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sin lavar.

No compartir objetos personales como vasos, cubiertos, toallas o ropa de cama.

Desinfección de superficies que hayan estado en contacto con personas enfermas.

Aislamiento ante síntomas respiratorios, evitando el contacto cercano con otras personas hasta al menos 24 horas después de desaparecer la fiebre sin necesidad de antitérmicos.

Para quienes viajan a zonas con circulación activa del virus, se recomienda mantener estas medidas preventivas antes, durante y después del viaje. Además, es clave consultar rápidamente a un profesional ante cualquier síntoma.