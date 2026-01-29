Israel estima que murieron 70.000 palestinos en Gaza por la ofensiva militar

La cifra, calculada por el Ejército, es coincidente con la que reporta el Ministerio de Salud del enclave palestino. El desglose todavía está bajo análisis. Mientras tanto, en medio del alto el fuego, hubo otros dos muertos.

Israel estima en más de 70.000 la cifra de palestinos muertos en la Franja de Gaza por la ofensiva impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu tras el ataque terrorista perpetrado por Hamas en octubre de 2023. Este jueves hubo otros dos muertos.

Medios israelíes informaron que el número fue comunicado por un alto funcionario del Ejército israelí, aunque el desglose todavía está bajo análisis dado que consideran que no han podido determinar cuántos fallecidos corresponden a la organización islámica y cuántos eran civiles.

Antes del alto el fuego acordado en octubre del 2025, Israel estimaba haber asesinado a 20.000 combatientes de Hamas , además de otros 1.600 terroristas muertos.

El número es coincidente con el ministerio de Salud de Gaza que ubica en 71.667 la cantidad de fallecidos. Asimismo, calculan que hubo 440 muertos por desnutrición y hambre.

Asimismo, este jueves murieron otros dos palestinos a manos del Ejército de Israel. El hecho ocurrió en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Las víctimas son dos hombres de 19 y 32 años.

Israel identificó al último rehén asesinado por Hamas que quedaba en Gaza

Asimismo, Israel confirmó la identidad del último rehén asesinado por Hamas. Se trata del sargento Ran Gvili, de 24 años, cuyos restos fueron localizados en el norte del enclave palestino y repatriados tras un extenso operativo militar y un proceso de identificación forense coordinado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Franja de Gaza Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

La confirmación se produjo tras la finalización de los análisis realizados por el Centro Nacional de Medicina Forense, en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar. Una vez concluido el procedimiento, representantes de las FDI informaron formalmente a la familia del joven militar.

En el mismo informe, las fuerzas armadas señalaron: “Las FDI comparten el dolor de la familia. Continuarán acompañando a las familias y a los retornados, y trabajando para fortalecer la seguridad de los ciudadanos israelíes. Con esto, todos los secuestrados de la Franja de Gaza han sido repatriados”.

Israel mató a 11 palestinos, entre ellos dos niños y tres periodistas

Pese al alto el fuego, Israel retomó su ofensiva sobre la Franja de Gaza con nuevos ataques en los que fueron asesinados once palestinos, entre ellos dos niños y tres periodistas, en dos hechos simultáneos. Los ataques ocurrieron la semana pasada.

Médicos locales y funcionarios sanitarios afirmaron que la fuerza aérea israelí mató a tres periodistas palestinos que se dirigían a bordo de un auto para filmar un campamento de personas desplazadas en el centro del enclave.

En otro hecho, los médicos reportaron que tres personas, entre ellas un niño de diez años, fallecieron producto de los bombardeos de tanques israelíes en el centro de Gaza. Mientras que otras dos personas, entre las que se encontraba un niño de 13 años, murieron en dos tiroteos israelíes en Khan Younis, en el sur.

Asimismo, se registraron otros tres asesinatos por parte del gobierno de Israel en el enclave palestino, lo que elevó la cifra de muertos del día a al menos 11, dijo el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por la organización terrorista Hamas.