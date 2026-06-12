El nieto 128 pudo saber quién es su papá gracias a avances tecnológicos del BNDG

La justicia de Tucumán notificó que es hijo de Pastor Dante Campos y facilitó el encuentro con Ilda, su tía paterna, tras la confirmación del vínculo.

El juicio contra el acusado de apropiarse de Marcos y su hermano comienza el próximo 17 de junio.

El caso del nieto 128 sumó un nuevo capítulo en la reconstrucción de su identidad: Marcos Eduardo Ramos pudo conocer quién es su padre gracias a los avances científicos aplicados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) . Así lo confirmaron las Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado oficial.

El hallazgo se logró luego de ochos años de investigación judicial y del uso de nuevas herramientas tecnológicas que permitieron ampliar el análisis genético disponible.

"La noticia la confirmó la Oficina de Derechos Humanos de Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), coordinada por el fiscal Pablo Camuña, quien notificó a Marcos que es hijo de Pastor Dante Campos y facilitó el encuentro con su tía Ilda del Valle Campos ", detalla el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Gracias a los avances tecnológicos del BNDG, Marcos Ramos, el nieto Nº 128, hoy sabe que su papá es Pastor Dante Campos. Comunicado de prensa: https://t.co/k6Y5Yomn7D pic.twitter.com/H5u0DdwdmR

Quién es Marcos Ramos, el nieto 128

Marcos Eduardo Ramos nació el 9 de junio de 1976 en San Miguel de Tucumán. Es hijo de Rosario del Carmen Ramos y de Pastor Dante Campos, ambos militantes perseguidos durante el terrorismo de Estado. Su historia está atravesada por la violencia represiva de la época y por una larga búsqueda de identidad que se extendió durante décadas.

Su madre había estado previamente casada con Ismael Suleiman, con quien tuvo dos hijos: Elías Ismael y Camilo. Luego de separarse, fue secuestrada embarazada a comienzos de 1976 en la localidad de San José. Tras un período de cautiverio, fue liberada y dio a luz a Marcos. Sin embargo, meses después volvió a ser retenida y permanece desaparecida desde fines de ese mismo año.

Al momento de su nacimiento, su padre ya se encontraba en la clandestinidad y se presume que no llegó a conocerlo.

nieto 128 1 Rosario del Carmen Ramos con sus hijos Ismael y Camilo. Abuelas de Plaza de Mayo

"Ese mismo año, Marcos, de pocos meses de vida, fue secuestrado junto a su medio hermano Ismael Suleiman, de 8 años, de la vivienda donde ambos permanecían al cuidado de una familia allegada. Los niños fueron trasladados por la fuerza a una casa de Tafí Viejo en la que había otros niños. Esa fue la última vez que Ismael vio a su hermano menor", explica el organismo.

Según la investigación, luego de llegar a la vivienda, el nieto 128 fue apropiado por Víctor Lucio Sánchez, alias “Pecho i' Tabla”, quien se desempeñaba como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 142 del Ejército Argentino en Tucumán.

"Cargo obtenido gracias al aval ideológico y moral del imputado Carlos Alberto Vega, capitán del mismo destacamento y jefe de Actividades Especiales de Inteligencia durante 1976 en la provincia", expone.

La causa de apropiación de menores fue elevada a juicio en abril de 2025 y tiene fecha de inicio el próximo miércoles 17 de junio, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Debido al fallecimiento de otros imputados durante la tramitación del expediente, el único acusado que llegará al debate oral es Vega y será imputado por su responsabilidad en la sustracción y sustitución de identidad de Marcos e Ismael Suleiman.

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Por otro lado, el proceso de identificación se aceleró a partir de una investigación judicial iniciada con una denuncia ingresada en 2013 en el Fondo de Recompensas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, "con información que señalaba a un joven como hijo de desaparecidos, apropiado por una persona imputada por delitos de lesa humanidad en Tucumán", detalla el informe de Abuelas de Plaza de Mayo.

Esos datos permitieron abrir nuevas líneas de trabajo que fueron derivadas a la Unidad Especializada en Casos de Apropiación de Niños, del Ministerio Público Federal, que remitió el expediente a la Fiscalía Federal N° 1 y a la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad de Tucumán. Estas, a su vez, dieron intervención al Juzgado Federal Nro. 1.

"Así se pudo encontrar a Marcos, quien accedió a realizarse un ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que arrojó como resultado su inclusión con la familia Ramos", describe el comunicado sobre el reencuentro con su legado materno y sus hermanos en 2018.

Y agrega: "Sin embargo, producto de la clandestinidad en la que vivían los militantes de la época y la represión ilegal, si bien había indicios de quién podría haber sido su padre, no podía confirmarse: faltaban perfiles e información sobre caídas, secuestros, posibles fugas y encuentros, para determinar la paternidad".

Una de las hipótesis detalladas en el texto indicaba que "Pastor Dante Campos, un militante del PRT-ERP, habría sido pareja de Rosario del Carmen Ramos –también militante del PRT-ERP–, antes de ser desaparecido por el terrorismo de Estado".

"En esa línea se contactó a la hermana menor de Campos, Ilda, quien en el año 2000 ya había dejado su muestra en el BNDG a instancias de su medio hermano Jesús (ya fallecido), quien había motorizado la búsqueda de Pastor", detalla. La mujer tenía 9 años la última vez que vio a su Pastor “y a Rosario panzona”, señalan.

Años más tarde, con la actualización tecnológica del banco genético, se pudieron obtener resultados más precisos a partir de menos muestras.

"Gracias a las nuevas tecnologías incorporadas en el BNDG desde 2023, se lograron analizar 2.900 nuevos marcadores genéticos y, finalmente, confirmar el vínculo de Marcos con la familia Campos, solo a partir del ADN de Ilda, sin necesidad de contar con más familiares para el estudio", destacan.

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El comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo

Abuelas de Plaza de Mayo informó el caso con “enorme satisfacción” y destacó el trabajo sostenido junto a distintos organismos del Estado.

La organización señaló: "Tras ocho años de investigación y gracias a los avances científicos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), se pudo establecer la familia paterna del nieto Nº 128, Marcos Eduardo Ramos, restituido el 2 de agosto de 2018".

En el informe, se destaca el valor del BNDG como herramienta central en la búsqueda de los nietos apropiados y la importancia de garantizar su continuidad.

"Semanas atrás debimos denunciar el ahogo de la institución por falta de financiamiento, y fue gracias al accionar del juez federal Alejo Ramos Padilla que el Gobierno dispuso la partida presupuestaria para evitar su parálisis", describe el texto.

"Sin embargo, el presupuesto sigue siendo insuficiente para sostener su tarea a largo plazo, que requiere no solo del almacenamiento, toma y entrecruzamientos de muestras, sino del desarrollo de investigaciones científico-tecnológicas permanentes. La identificación de la rama paterna de Marcos demuestra, una vez más, que la ciencia permite reponer información que los represores callan", concluye.

Finalmente, Abuelas celebró el encuentro del nieto con su familia paterna: “Hoy podemos decir que Marcos pudo restituir completamente su derecho a la identidad: sabe que es hijo de Rosario del Carmen Ramos y de Pastor Dante Campos”.