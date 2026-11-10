El Niño amenaza con intensificarse: crece la preocupación por sus efectos hasta 2027 + Agregar ámbito en









La NOAA estima más de un 83% de probabilidades de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte a comienzos de 2027. Las proyecciones anticipan alteraciones en las lluvias y temperaturas, con posibles consecuencias para la Argentina.

El Niño se intensifica: se proyecta una probabilidad superior al 83% de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte a principios de 2027.

El fenómeno de El Niño gana intensidad y se perfila como uno de los principales factores climáticos de los próximos meses, en un escenario que mantiene en alerta a los organismos meteorológicos internacionales. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima una probabilidad superior al 83% de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte hacia comienzos de 2027, mientras que las anomalías de temperatura en el océano Pacífico ecuatorial ya superaron los cuatro grados en algunas áreas. Las proyecciones anticipan que el calentamiento continuará durante el cierre de 2026 y podría extender sus efectos durante el verano del hemisferio sur.

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El pronóstico genera preocupación por las posibles consecuencias sobre los regímenes de precipitaciones, las temperaturas y las actividades productivas, especialmente en regiones expuestas a inundaciones, sequías y episodios de calor extremo. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno podría intensificarse hasta convertirse en un evento de gran magnitud y mantener su influencia hasta entrado 2027.

Sin embargo, los especialistas remarcan que la intensidad de El Niño no determina por sí sola la gravedad de los eventos meteorológicos y que sus efectos varían según la ubicación geográfica.

El calentamiento del Pacífico puede alterar lluvias y temperaturas, afectando actividades productivas. Noticias Argentinas En la Argentina, las proyecciones climáticas apuntan a una mayor probabilidad de precipitaciones abundantes en el noreste y el centro-este del país, particularmente en el Litoral. Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa aparecen entre las zonas que podrían experimentar un incremento de las lluvias, con potenciales consecuencias sobre las áreas rurales, las localidades ribereñas y la actividad agropecuaria. En otras regiones, en cambio, el fenómeno puede favorecer períodos más secos, por lo que el impacto no será uniforme en todo el territorio.

Qué es El Niño y por qué preocupa su intensidad El Niño es la fase cálida del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y se produce cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico central y oriental permanecen por encima de los valores habituales durante varios meses. Ese calentamiento modifica la circulación atmosférica, los vientos y la distribución de las precipitaciones, con efectos que pueden extenderse a distintas partes del planeta.

El fenómeno es natural y no debe confundirse directamente con el cambio climático, aunque ocurre en un contexto de temperaturas globales cada vez más elevadas. Su intensidad puede aumentar la probabilidad de eventos meteorológicos extremos, pero no implica que todas las regiones vayan a sufrir inundaciones, sequías o tormentas. Los organismos internacionales insisten en que los pronósticos estacionales y los sistemas de alerta temprana serán fundamentales para anticipar riesgos, especialmente en sectores sensibles como la agricultura, la energía, los recursos hídricos y la salud.

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