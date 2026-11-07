Máxima de 19 y sin lluvias: cómo seguirá el AMBA para recibir al papa León XIV y el clima en el resto del país + Agregar ámbito en









El AMBA encara una mínima de 12 grados. El SMN anunció tormentas para el norte del país

El AMBA enfrenta una mínima de 12 grados este sábado.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado de mínima de 12 grados, sin lluvias a la vista. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla y naranja por tormentas y vientos en cinco provincias del norte.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN anunció para este sábado marcas entre los 12 y 19 grados, con una jornada medianamente nublada. A partir del domingo 8 de noviembre, fecha en que llega el papa León XIV al país, los días presentarán un poco más de sol hasta el martes 10.

Durante esos días, las marcas se ubicará en mínimas de entre 9 y 16 mientras las máximas llegarán hasta los 26 grados. El resto de la semana, las máximas seguirán subiendo hasta los 28 grados mientras las mínimas comenzarán a acercarse a los 20 grados.

#PronosticodelTiempo

Sábado ventoso en el centro y norte de Argentina, con notorio descenso térmico .



Alerta por tormentas fuertes aún en estas primeras horas en Misiones, Formosa y este de Salta.



Más infohttps://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/mXgEQxSkcM — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 7, 2026 Alerta por tormentas y vientos: las provincias afectadas El organismo anunció alerta amarilla por tormentas para Formosa, con una acumulación de entre 20 y 50 mm, mientras Misiones enfrenta una alerta naranja, que pueden exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica, además de una acumulación de 50 y 90 mm.

Por otro lado, se esperan vientos en el norte formoseño, Chaco, Jujuy y Salta, con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.