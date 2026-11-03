El Servicio Meteorológico Nacional lanzó el pronóstico oficial para este trimestre: más lluvias y más frío

El organismo difundió sus proyecciones para los próximos tres meses y detalló qué condiciones podrían predominar en las distintas regiones del país.

El pronóstico trimestral del SMN anticipa diferencias regionales en las lluvias y las temperaturas para el inicio del verano 2026/2027.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico climático trimestral para noviembre, diciembre y enero de 2026/2027 , con una perspectiva de lluvias superiores a las habituales en distintas regiones de la Argentina y temperaturas medias más bajas en buena parte del centro del país.

El informe anticipa un verano con condiciones diferentes según la zona: mientras algunas provincias podrían tener más precipitaciones y menos jornadas de calor intenso , otras registrarían temperaturas por encima del promedio y lluvias normales o inferiores. Se trata de una tendencia climática para los próximos tres meses, no de un pronóstico diario.

El mapa del SMN muestra una mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal en el Litoral , especialmente en el norte de esa región. La tendencia también alcanza al oeste de Santa Fe, Córdoba, el este de San Luis, La Pampa y sectores de la provincia de Buenos Aires, aunque en esta última la señal pierde intensidad hacia el este.

Además, el organismo prevé precipitaciones entre normales y superiores a los valores habituales en el centro-oeste de Chaco y Formosa, Santiago del Estero, el centro-sur de Cuyo y el centro-norte de la Patagonia. En cambio, para el este del norte argentino y San Juan se esperan registros normales o inferiores, mientras que el oeste del NOA y el sur de la Patagonia presentan una mayor probabilidad de lluvias por debajo del promedio.

Este escenario se da en un contexto de fortalecimiento del fenómeno El Niño , que suele favorecer mayores precipitaciones en distintas zonas del país . Sin embargo, el SMN aclara que las proyecciones estacionales expresan probabilidades y no permiten anticipar cantidades exactas de milímetros ni fechas concretas de tormentas.

Cómo estará el clima durante el inicio del verano

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico indica una mayor probabilidad de valores medios inferiores a los habituales en buena parte de la región central. Las señales más marcadas aparecen en Córdoba, el sudoeste de Santa Fe, el este de San Luis, el este de La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

Para el norte de Cuyo, el sur de Santiago del Estero y el noreste de la Patagonia, el organismo estima temperaturas normales o inferiores a las normales. En el norte del Litoral, en tanto, se esperan registros cercanos al promedio, mientras que el centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Salta y el oeste de la Patagonia podrían tener temperaturas normales o superiores a lo habitual.

En el NOA y el sur de la Patagonia, la tendencia apunta a temperaturas medias por encima del promedio. El SMN también advierte que en el centro y noreste del país podría haber una menor frecuencia de máximas muy elevadas, aunque esto no descarta episodios puntuales de calor intenso, olas de calor o tormentas fuertes durante el trimestre.