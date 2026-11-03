Cuál es la relación entre la humedad y las alergias y por qué aumentan en primavera + Agregar ámbito en









Aunque no existe formalmente como patología, el vapor de agua potencia los alérgenos ambientales. Cómo actúan los ácaros y los hongos y qué medidas tomar en casa.

Las condiciones climáticas húmedas favorecen la proliferación de los ácaros y los hongos que causan alergias.

Los días de lluvias frecuentes y mucha humedad traen complicaciones respiratorias para miles de personas. Aunque habitualmente se habla de "alergia a la humedad", esta patología no existe como tal en términos médicos. En realidad, es un conjunto de reacciones respiratorias provocadas por agentes biológicos que necesitan del vapor de agua para multiplicarse.

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Estos microorganismos, entre los que se destacan los ácaros del polvo y los hongos, encuentran en los ambientes húmedos el entorno ideal para desarrollarse. En personas sensibles, este proceso desencadena una respuesta desproporcionada del sistema inmunológico que se traduce en manifestaciones de rinitis persistente o el desarrollo de cuadros asmáticos.

Por qué hay más alergias cuando hay humedad La concentración de alérgenos en el aire se modifica en función del clima. Durante los períodos de mal tiempo prolongado, las esporas de los hongos ambientales se propagan con mucha más facilidad y se acumulan en espacios cerrados o carentes de ventilación.

Frente a esta exposición, la población afectada comienza a experimentar desde una irritación continua en las mucosas hasta episodios obstructivos más graves. Los especialistas señalan que la prevalencia de estos episodios varía según las características geográficas y las condiciones meteorológicas de cada región, impactando con mayor fuerza en zonas de alta humedad.

Cómo tratar la rinitis alérgica Entre las patologías más habituales asociadas a este fenómeno se encuentra la rinitis alérgica. Se trata de una enfermedad caracterizada por estornudos frecuentes, picazón nasal, congestión y secreción fluida, lo que representa un factor de riesgo directo para el desarrollo de complicaciones en las vías respiratorias. A nivel nacional, las estadísticas indican que 2 de cada 10 argentinos presentan este tipo de sintomatología.

El abordaje integral de la rinitis alérgica se sostiene sobre tres pilares fundamentales: Educación del paciente: Evitar caminar descalzo, abrigarse adecuadamente ante cambios bruscos de temperatura y mantener despejadas las vías nasales mediante el sonado frecuente, una pauta clave en la etapa infantil Higiene del ambiente: Limpiar las superficies con paños húmedos para evitar levantar polvo, retirar objetos que acumulen ácaros como los peluches y suspender el uso de sahumerios o desodorantes de ambiente que puedan irritar la mucosa inflamada Tratamiento médico: La terapia farmacológica principal incluye la administración de antihistamínicos de segunda generación y corticoides tópicos nasales, complementados en ciertos casos con antileucotrienos y soluciones salinas Ventilar los ambientes para eliminar la humedad Dado que la acumulación de vapor de agua en el interior de las viviendas potencia los cuadros alérgicos, implementar medidas de higiene ambiental resulta indispensable para eliminar los focos de proliferación. Para combatir el problema de raíz, se recomiendan las siguientes acciones: Identificar y reparar filtraciones : Inspeccionar techos y cañerías para detectar fugas de agua. Ante problemas estructurales severos, es necesario acudir a especialistas para resolver la falla de origen.

: Inspeccionar techos y cañerías para detectar fugas de agua. Ante problemas estructurales severos, es necesario acudir a especialistas para resolver la falla de origen. Sanitización de textiles : Lavar con frecuencia sábanas, fundas de almohada, cortinas y acolchados para reducir la carga de alérgenos depositados en las telas.

: Lavar con frecuencia sábanas, fundas de almohada, cortinas y acolchados para reducir la carga de alérgenos depositados en las telas. Uso de absorbentes naturales : Colocar recipientes planos con sal fina en las zonas más afectadas. Al absorber la humedad ambiental, la sal cambiará de textura y color, momento en el que deberá renovarse.

: Colocar recipientes planos con sal fina en las zonas más afectadas. Al absorber la humedad ambiental, la sal cambiará de textura y color, momento en el que deberá renovarse. Tratamiento de paredes : En caso de manchas de moho, lijar suavemente la superficie y aplicar una solución de lavandina diluida en agua, manteniendo el ambiente bien ventilado hasta que se seque por completo.

: En caso de manchas de moho, lijar suavemente la superficie y aplicar una solución de lavandina diluida en agua, manteniendo el ambiente bien ventilado hasta que se seque por completo. Protección con pintura antihumedad: Una vez limpia la zona, aplicar pinturas especiales impermeabilizantes para prevenir la reaparición de hongos a futuro.

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