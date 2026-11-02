Súper Niño en Argentina: qué provincias tendrán más lluvias y temperaturas más bajas durante el verano

El SMN anticipó precipitaciones por encima de los valores habituales en el centro del país para noviembre, diciembre y enero.

El SMN anticipó un trimestre con mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las habituales en distintas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó sus proyecciones climáticas para el trimestre que comprende noviembre, diciembre y enero. El informe anticipa posibles variaciones en las condiciones habituales del tiempo y advierte sobre un escenario que podría modificar el panorama meteorológico en distintas regiones del país.

El organismo ratificó una tendencia que ya había señalado en su informe anterior y que alcanza principalmente a la región central y la zona pampeana . La previsión contempla precipitaciones superiores a los valores normales y una menor frecuencia de jornadas con temperaturas máximas muy elevadas.

Córdoba aparece entre las jurisdicciones con una señal más definida, ya que el pronóstico combina una mayor probabilidad de lluvias por encima del promedio con temperaturas inferiores a las habituales. El mismo escenario se extiende al oeste de Santa Fe, donde se espera un comportamiento similar durante los próximos tres meses.

En Buenos Aires , las previsiones muestran diferencias según la zona. El oeste provincial presenta una tendencia más marcada hacia las precipitaciones superiores a los registros normales, mientras que en el este la señal es menos contundente. La Pampa también integra el grupo de territorios donde podrían registrarse más lluvias y temperaturas más bajas.

Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires aparecen entre las provincias con señales de lluvias por encima del promedio.

El panorama es diferente en otras regiones. En el noroeste argentino , el SMN no identifica una tendencia dominante hacia mayores precipitaciones y varios sectores aparecen dentro de categorías cercanas a los valores normales. En la Patagonia, en cambio, el escenario es heterogéneo, con algunas zonas que podrían recibir más lluvias y otras con condiciones habituales.

El impacto del fenómeno de El Niño

El pronóstico llega en un contexto marcado por un episodio de El Niño de intensidad excepcional. Semanas atrás, especialistas y organismos internacionales advirtieron sobre la posibilidad de que se convierta en uno de los eventos más intensos desde que existen registros modernos.

Sin embargo, los especialistas aclaran que las proyecciones trimestrales no permiten anticipar fenómenos puntuales. Una mayor probabilidad de lluvias no significa que no puedan producirse olas de calor, tormentas severas o inundaciones. Se trata de estimaciones sobre el comportamiento promedio del clima durante un período determinado, no de pronósticos diarios.

Qué regiones presentan mayor riesgo de precipitaciones

El análisis regional muestra que el NEA concentra algunas de las probabilidades más elevadas de lluvias. Misiones, Corrientes y sectores de Chaco y Santa Fe aparecen entre las áreas con mayor señal de precipitaciones. En esa región, los registros históricos pueden alcanzar los 260 milímetros durante un evento extremo.

El NEA concentra algunas de las mayores probabilidades de precipitaciones, especialmente en Misiones y Corrientes. Mariano Fuchila

En Cuyo, Mendoza y San Juan también aparecen bajo seguimiento. Ambas provincias atraviesan una sequía desde 2010, por lo que las nevadas extraordinarias podrían generar beneficios a mediano plazo, aunque también provocar complicaciones en caminos e infraestructura. En esta zona, los máximos históricos diarios no superan los 90 milímetros.

Por su parte, Neuquén y Río Negro son las provincias patagónicas con mayores probabilidades de precipitaciones, aunque también hay sectores de Chubut y Santa Cruz expuestos a este escenario. Los registros máximos históricos de la región van de 40 a 250 milímetros.

En el centro del país, Buenos Aires y las provincias de la región pampeana presentan una mayor vulnerabilidad por la concentración de población y actividades productivas. Los eventos extremos pueden superar los 250 milímetros, aunque durante este año todavía no se alcanzaron esos valores.

El NOA es una de las regiones con menor previsión de precipitaciones. Los registros entre marzo y septiembre ya mostraron esa tendencia, con lluvias diarias que no superaron los 20 milímetros en distintos sectores.

El informe toma como referencia el pronóstico estacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) para octubre-diciembre de 2026. Sus categorías representan probabilidades de que las precipitaciones se ubiquen entre los registros más lluviosos o más secos, no cantidades de milímetros ni la posibilidad concreta de que llueva.