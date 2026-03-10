Video impactante: una camioneta se descontroló en una exhibición y embistió a espectadores + Seguir en









El hecho ocurrió durante una demostración de manejo en barro en un trompódromo de Misiones. Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales. Hasta el momento no se confirmó si hubo heridos de gravedad.

La maniobra imprudente del vehículo provocó pánico en el evento

Un impactante episodio se registró este fin de semana durante una exhibición automotriz en la provincia de Misiones, cuando una pick up perdió el control en plena demostración y terminó atropellando a un grupo de espectadores que se encontraba cerca del circuito.

El incidente ocurrió en la localidad de El Soberbio, donde se desarrollaba la primera jornada de un evento dedicado a las maniobras de conducción sobre barro. Mientras uno de los participantes realizaba su recorrido, el vehículo se desvió de la pista y avanzó hacia el sector donde estaba ubicado parte del público.

La escena fue captada por varios asistentes con sus teléfonos celulares y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando preocupación por la violencia del impacto.

imprudencia-camioneta Exhibición de la camioneta sobre barro en un trompódromo La actividad se realizaba en un trompódromo ubicado a la vera de la ruta costera 2, en la zona conocida como Capín Largo, un espacio que se acondiciona especialmente con barro para que los conductores pongan a prueba sus vehículos.

Este tipo de encuentros reúne a aficionados del off-road, quienes participan con camionetas y tractores preparados para enfrentar terrenos difíciles y realizar distintas maniobras ante el público.

De acuerdo con la información, todavía no trascendió el estado de salud de las personas que habrían sido alcanzadas por la camioneta ni si fue necesaria la intervención de servicios médicos tras el incidente. Mientras tanto, el video del momento continúa circulando en redes sociales y generando repercusiones.

