El padre de Pablo Grillo destacó una recuperación "asombrosa" y convocó a un festival homenaje en Avellaneda

A casi nueve meses de la agresión que sufrió durante la represión frente al Congreso, el joven fotógrafo continúa mejorando y será celebrado este domingo con una jornada solidaria de música y actividades culturales. “La evolución sorprende incluso a los médicos”, dijo su padre.

El estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo continúa mostrando avances significativos, a casi nueve meses de la agresión que sufrió durante la represión a la marcha de jubilados frente al Congreso, el 12 de marzo. Su padre, Fabián Grillo , contó este sábado que la recuperación progresa más rápido de lo esperado y que los médicos califican la evolución como “asombrosa”.

“Está mucho mejor. La alegría y la mejora de Pablo tapan todo lo demás ”, expresó su papá. En contraste, cuestionó con dureza el clima político y la presencia de funcionarios que, según dijo, “no deberían ocupar los lugares que ocupan”. “ En un país desinformado, donde la Justicia funciona mal o directamente no funciona, es muy difícil hablar de democracia ”, afirmó.

El cumpleaños de Pablo, celebrado el 30 de noviembre, motivó la organización de un festival en Avellaneda que debió posponerse por las lluvias y finalmente se realizará este domingo 7 de diciembre frente a la Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki .

Fabián explicó en diálogo con la AM 750 que la jornada será un homenaje de sus amigos y colegas, con música en vivo, choripanes, un set de vinilos, actividades culturales y una muestra fotográfica titulada “Ser militante es un orgullo” . También habrá una muraleada, serigrafía y la proyección del documental “Arriba las Cámaras” , realizado por el programa Envión de Escalada.

Entre las bandas confirmadas se encuentran Las Armas, WRRN, Electrochongo, Kuri, Pequeño Bambi y Maljazz . El encuentro contará además con un buffet a precios populares y un espacio preparado especialmente para infancias.

La entrada será un alimento no perecedero, y todo lo reunido será donado a comedores comunitarios y centros de jubilados de Avellaneda, en una jornada que combinará celebración, solidaridad y acompañamiento al joven fotógrafo en plena recuperación.

Procesaron al gendarme que disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo

La última novedad significativa de la causa por el disparo contra Pablo Grillo ocurrió el 7 de octubre. Aquel día, el gendarme Héctor Guerrero, que disparó al fotógrafo Pablo Grillo con un cartucho de gas lacrimógeno el 12 de marzo pasado, fue procesado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de Capital Federal. Guerrero hirió brutalmente al reportero gráfico durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires.

El fallo fue firmado por la jueza María Servini, quien determinó los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por su condición de miembro de una fuerza de seguridad. El procesamiento del gendarme es, sin embargo, sin prisión preventiva.

Según consignó el juzgado, además del disparo que finalmente hirió a Grillo, Guerrero realizó otros cinco disparos de manera prohibida, por lo que se decidió también embargar sus bienes por $203.000.000, al considerarlo proporcional al daño causado y a los gastos del proceso.

Esta causa se suma a un historial de investigaciones sobre el accionar de fuerzas de seguridad durante manifestaciones, algo que se profundizó con la gestión libertaria, en un contexto de desmedido uso de la fuerza y escasa protección a la prensa.

Cuando fue herido aquel 12 de marzo, el cuerpo médico forense determinó sobre el fotógrafo: "Sufrió una herida contuso compleja en rostro región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo frontotemporoparietal izquierda, hematoma subdural derecho y hematoma epidural izquierdo”. “Lesiones graves y gravísimas con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral. Si, real y concreto, las lesiones pusieron en peligro la vida del nombrado”, agregó el informe.

Cabe recordar que el manual del arma con el que Guerrero le propinó las heridas al fotógrafo indica: “Jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte. Los disparos deben ejecutarse en forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza”.