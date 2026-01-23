Imputaron por injuria racial a la abogada argentina involucrada en un incidente en Río de Janeiro + Seguir en









La Policía Civil envió el expediente al Ministerio Público. También quedó bajo la lupa una amiga de la joven por presunto falso testimonio.

Agostina Páez permanece con restricción para salir del país y monitoreo electrónico, mientras la Justicia brasileña avanza con la imputación por injuria racial.

La Policía Civil de Río de Janeiro imputó por injuria racial a Agostina Páez, la abogada argentina que permanece retenida en Brasil desde mediados de enero tras un episodio ocurrido en un bar del barrio de Ipanema.

La investigación fue concluida y elevada al Ministerio Público, luego de que se analizaran imágenes, testimonios y registros de cámaras de seguridad. En paralelo, una amiga de la acusada también fue imputada, en su caso por falso testimonio, en el marco del mismo expediente.

Desde la fuerza policial remarcaron que la acusación se vincula a ofensas de carácter racial dirigidas a un trabajador del local, y acompañaron el anuncio con un mensaje contundente en redes sociales: “En Río de Janeiro el racismo no es una broma”.

El nuevo video que muestra el accionar del empleado involucrado El avance judicial se conoció pese a la aparición reciente de un nuevo video, difundido por la defensa, en el que se observa a un empleado del bar realizando gestos obscenos y provocaciones hacia el grupo de turistas argentinas. Ese material es clave para la estrategia legal de Páez, que sostiene que el episodio no fue un hecho aislado, sino el desenlace de un conflicto previo con el personal del establecimiento.

video empleados bar de brasil abogada De acuerdo con el relato del abogado defensor, Sebastián Robles, la discusión se originó tras un desacuerdo con la cuenta. Las jóvenes habrían abonado lo consumido, pero al retirarse fueron interceptadas por empleados que exigían un pago adicional. La situación escaló cuando, según la defensa, les impidieron salir del local y comenzaron los insultos.

“Hay imágenes que muestran que varias personas no las dejaban retirarse y que hubo provocaciones previas. Eso no elimina el hecho, pero modifica el encuadre, porque deja de ser una conducta unilateral”, explicó el letrado. Situación procesal y restricción de salida Páez permanece en Brasil desde el 14 de enero, con prohibición de salida del país y monitoreo mediante tobillera electrónica, una medida cautelar que, según la defensa, no tiene un plazo definido. Ese punto es uno de los principales cuestionamientos planteados ante la Justicia. “El objetivo inmediato es lograr una autorización para que pueda regresar a la Argentina y continuar el proceso de manera remota, cumpliendo con todas las instancias que disponga el juez”, sostuvo Robles. No obstante, aclaró que, si la Justicia exige su presencia, la joven acatará la decisión. Mientras avanza el trámite judicial, la defensa señaló que la abogada atraviesa un estado de angustia y preocupación, afectada por la exposición pública del caso y la imposibilidad de volver con su familia. “Quiere que el proceso avance rápido, cumplir con todo y poder regresar”, resumió su abogado.