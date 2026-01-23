Encontraron muerto a un soldado del Ejército Argentino en Salta: es el quinto en 40 días + Seguir en









Se trata de Juan Marcos Gonsales, un soldado de 25 años que integraba el Regimiento de Infantería de Monte 28.

Nuevo caso que conmociona a las Fuerzas Armadas Argentinas: este viernes se confirmó la muerte de otro soldado del Ejército Argentino. Se trata de Juan Marcos Gonsales, que fue encontrado sin vida por miembros de su familia en la localidad de Tartagal, en la provincia de Salta. Se trata del quinto caso en menos de 40 días.

"El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas del soldado", informaron en un comunicado desde la fuerza, en donde también remarcaron que las pesquisas para dilucidar los motivos del fallecimiento están en manos de la Fiscalía N° 1 de Tartagal y de la Policía de la Provincia de Salta.

El viernes por la mañana, el soldado se había ausentado a prestar servicio sin notificación. Gonsales había iniciado su carrera militar a los 18 años, tenía una esposa y una hija. No vivía con ella hace meses, pero acudieron al domicilio al enterarse de su muerte.

Los casos de fallecidos en las Fuerzas Armadas El caso ocurrido en Salta se suma a una serie de hechos recientes que encendieron la preocupación dentro del ámbito militar. La última fue el pasado 17 de enero, en la localidad de Quilmes, pero la primera fue la más conmocionarte: el 16 de diciembre, el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, fue hallado sin vida en la Quinta Presidencial de Olivos, donde cumplía tareas de seguridad. El cuerpo fue encontrado durante la madrugada en uno de los puestos internos del predio, y, si bien se evaluaron distintas hipótesis, la principal línea investigativa indicó que el efectivo se quitó la vida.

Guarnición de Ejército Monte Caseros En diciembre, se registró la muerte de un soldado veterano de la Guarnición de Ejército Monte Caseros. El día siguiente, un suboficial principal del Ejército, identificado como Juan Pereira, de cerca de 50 años y con más de 28 años de servicio, fue encontrado muerto dentro del cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. El hallazgo se produjo durante la madrugada y motivó la intervención de Gendarmería Nacional. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, con intervención de la fiscalía de Monte Caseros, y fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, a la espera de los resultados de la autopsia. En paralelo, el Ejército inició actuaciones administrativas internas.

El tercer episodio se registró también en diciembre, esta vez en Mendoza, donde murió Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército Argentino. El joven fue hallado sin vida en su vivienda del departamento de Las Heras, por sus propios familiares. El hecho tuvo características violentas y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras inició investigaciones, dado que Lima prestaba servicio en el Liceo Militar General Espejo y se encontraba con licencia psiquiátrica vigente al momento del hecho. Según se informó, no estaba en funciones ni dentro de instalaciones militares cuando ocurrió el deceso. En el mismo contexto, su pareja, también soldado voluntaria, realizó una denuncia por situaciones de violencia. La última muerte se registró el 17 de enero, cuando Tiziano Rene Irrqzabal, de 21 años, fue encontrado muerto por su madre en el baño de su domicilio particular en el partido de Quilmes. El joven era integrante del Ejército Argentino y su caso contó con la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que realizó las primeras actuaciones en el lugar. A partir de allí, inició la investigación judicial y los peritajes para determinar las causales del fallecimiento.

