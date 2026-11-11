El papa León XIV sorprendió este miércoles al arribar a la multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján con una vestimenta especial. En lugar de la tradicional sotana blanca, el Sumo Pontífice eligió una prenda en los colores de la bandera argentina: celeste y blanco.
El papa León XIV cambió su vestimenta y lleva un manto con los colores de Argentina y la Virgen
El Pontífice llegó a la misa de Luján con una sotana celeste y blanca que lleva bordada en dorado la imagen de la Virgen de Luján, símbolo nacional de la fe argentina.
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Así llegaba el papa León XIV a Luján en su último encuentro con el pueblo argentino
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Gesto del papa León XIV: caminó entre los fieles al llegar a Luján
El atuendo, además, incluye un bordado dorado con la imagen de la Virgen de Luján, la advocación mariana más representativa del país y titular del santuario donde se celebra la última misa de su visita a la Argentina.
Los colores se usan exclusivamente en la Basílica y es todo un mensaje que el Papa haya cambiado para la misa. "Es una distinción que la Virgen le hace al Papa", dicen los expertos
Una sotana con los colores nacionales y un bordado de la Virgen
La prenda principal es una sotana en tonos celeste y blanco, los mismos de la bandera argentina. León XIV caminó con ella por el pasillo hacia el escenario montado frente a la Basílica, en un gesto de cercanía con el pueblo que lo recibió.
Sobre el atuendo se destaca un bordado dorado con la imagen de Nuestra Señora de Luján. La Virgen, de apenas 38 centímetros en su talla original, es el centro de la devoción popular argentina y la razón por la que el Papa eligió este lugar para despedirse del país.
En las celebraciones de Palermo y Córdoba, León XIV había utilizado casullas diseñadas por el sastre argentino Tomás Valentín Gómez, con tonos marfil, dorados y cobrizos. Para Luján, el cambio fue más directo: los colores patrios y la imagen de la patrona nacional.
De esta manera, León volvió a romper el protocolo liturgico, ya que este año los colores seleccionados para las casullas son el verde y el violeta.
El contexto de la celebración
La misa se desarrolla en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, ante una multitud que coreaba “¡Que viva León, que viva el Papa!”. Es el acto de cierre de la visita pastoral a la Argentina, antes de la partida hacia Perú. Horas antes había visitado la cárcel de Devoto, por pedido explicito del Pontífice.
Al vestir los colores de Argentina y llevar bordada a la Virgen de Luján, el Papa convirtió su última aparición pública en el país en un mensaje visual de comunión con la fe y la identidad de los argentinos.