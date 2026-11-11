El papa León XIV cambió su vestimenta y lleva un manto con los colores de Argentina y la Virgen

El Pontífice llegó a la misa de Luján con una sotana celeste y blanca que lleva bordada en dorado la imagen de la Virgen de Luján, símbolo nacional de la fe argentina.

León XIV decidió homenajear a la Virgen María y a los colores patrios en su última misa en el país.

El papa León XIV sorprendió este miércoles al arribar a la multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján con una vestimenta especial. En lugar de la tradicional sotana blanca, el Sumo Pontífice eligió una prenda en los colores de la bandera argentina : celeste y blanco.

El atuendo, además, incluye un bordado dorado con la imagen de la Virgen de Luján , la advocación mariana más representativa del país y titular del santuario donde se celebra la última misa de su visita a la Argentina.

Los colores se usan exclusivamente en la Basílica y es todo un mensaje que el Papa haya cambiado para la misa. " Es una distinción que la Virgen le hace al Papa ", dicen los expertos

La prenda principal es una sotana en tonos celeste y blanco , los mismos de la bandera argentina. León XIV caminó con ella por el pasillo hacia el escenario montado frente a la Basílica, en un gesto de cercanía con el pueblo que lo recibió.

Sobre el atuendo se destaca un bordado dorado con la imagen de Nuestra Señora de Luján . La Virgen, de apenas 38 centímetros en su talla original, es el centro de la devoción popular argentina y la razón por la que el Papa eligió este lugar para despedirse del país.

En las celebraciones de Palermo y Córdoba, León XIV había utilizado casullas diseñadas por el sastre argentino Tomás Valentín Gómez, con tonos marfil, dorados y cobrizos. Para Luján, el cambio fue más directo: los colores patrios y la imagen de la patrona nacional.

De esta manera, León volvió a romper el protocolo liturgico, ya que este año los colores seleccionados para las casullas son el verde y el violeta.

Captura de video

El contexto de la celebración

La misa se desarrolla en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, ante una multitud que coreaba “¡Que viva León, que viva el Papa!”. Es el acto de cierre de la visita pastoral a la Argentina, antes de la partida hacia Perú. Horas antes había visitado la cárcel de Devoto, por pedido explicito del Pontífice.

Al vestir los colores de Argentina y llevar bordada a la Virgen de Luján, el Papa convirtió su última aparición pública en el país en un mensaje visual de comunión con la fe y la identidad de los argentinos.