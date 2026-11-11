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El Papa cierra su paso por la Argentina, con una misa frente a la Basílica. A las 9 de la mañana ya había más de 2 millones y medio de fieles, por lo que podría superar un nuevo récord de convocatoria.

A las 9 de la mañana ya había más de 2 millones y medio de fieles, por lo que podría superar un nuevo récord de convocatoria. Captura

El papa León XIV cierra su visita a la Argentina en Luján, donde dará una misa frente a la Basílica. Su último encuentro con el pueblo argentino promete la participación de más de 2 millones y medio de fieles, lo que podría llevarlo a romper un nuevo récord dentro de su pontificado luego de llegar a ese aforo durante su paso en Palermo.

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La convocatoria del papa León generó fe y esperanza en el pueblo argentino, quien lo despedirá este miércoles frente a la Basílica de Luján. Su primera misa pública, en el Monumento de los Españoles en Palermo, convocó a 2,5 millones de fieles, un número que marcó un récord en su pontificado hasta el momento, según confirmó el Vaticano.

Así llegaba el papa León XIV a Luján en su último encuentro con el pueblo argentino Ahora, el cierre en Luján, promete un nuevo récord de aforo ya que para las 9 de la mañana se estimaba esa misma cifra. El Pontífice llegó a la ciudad cerca de las 10, donde se lo vio a bordo del papamóvil y saludando al público.

"Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso", enfatizó el Pontífice al comienzo de su misa.

A las 9 de la mañana ya había más de 2 millones y medio de fieles, por lo que podría superar un nuevo récord de convocatoria. Ámbito "Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar 'entre mate y mate', una mano tendida para el que lo necesita", agregó agradecido.

León XIV convocó a 2,5 millones de fieles en la misa en CABA y marcó un récord en su pontificado El papa León XIV convocó a 2,5 millones de fieles en la misa en CABA, un número que marcó un récord en su pontificado hasta el momento. Fue durante la jornada celebrada en el Monumento de los Españoles y en el recorrido sobre la avenida Libertador a bordo de su papamóvil. "Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, donde siempre hay un lugar en la mesa", agradeció el Santo Padre. La cifra fue confirmada por el Vaticano, mientras la Policía también consideraba un número similar. En ese sentido, se trata de la ceremonia más multitudinaria de su pontificado, superando la misa celebrada en Madrid o la reunión con los jóvenes durante el Jubileo en la explanada de Tor Vergata, en Roma. Por otro lado, el número resulta particular porque un número similar, de dos millones de fieles, se registró en la misa por la paz encabezada por el papa Juan Pablo II en 1982, también celebrada en el barrio de Palermo.