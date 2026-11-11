Gesto del papa León XIV: caminó entre los fieles al llegar a Luján

El Pontífice descendió del papamóvil y recorrió a pie el último tramo hasta la Basílica de Luján. La Policía bonaerense estimó una convocatoria multitudinaria para la ceremonia que cerrará su visita al país.

León XIV saludó a los fieles antes de llegar a la Basílica de Luján.

El papa León XIV llegó este miércoles a Luján para encabezar su última misa en la Argentina , ante una multitud estimada en 2,5 millones de personas , según informó la Policía de la provincia de Buenos Aires . El pontífice protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada cuando descendió del papamóvil y recorrió a pie el último tramo del trayecto hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján , mientras saludaba a los fieles que se acercaron para recibirlo.

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El líder de la Iglesia católica arribó al santuario después de visitar a personas privadas de su libertad en el penal de Devoto , en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia religiosa constituye la última actividad de su viaje apostólico por territorio argentino. Tras finalizar la celebración, León XIV partirá rumbo a Perú , donde continuará con la tercera etapa de su gira sudamericana.

La llegada del pontífice estuvo marcada por el contacto directo con los peregrinos que se congregaron desde las primeras horas del día en las inmediaciones del santuario. León XIV ingresó a la ciudad a bordo del papamóvil, pero decidió descender del vehículo antes de completar el recorrido y avanzar caminando hacia la Basílica .

Durante ese trayecto, el Papa s aludó a las personas que se aproximaron para verlo y acompañó los últimos metros del camino como un peregrino más. El gesto adquirió un significado especial por tratarse de Luján, uno de los principales centros de peregrinación de América Latina y un lugar profundamente vinculado con la religiosidad popular argentina.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, que alberga la histórica imagen de la patrona del país , fue el escenario elegido para despedir al pontífice antes de su partida hacia Perú.

Cómo fue el recorrido del papamóvil por Luján

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó previamente los detalles del trayecto que realizaría León XIV antes de llegar al santuario. “El papamóvil va a circular desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica”, detalló el funcionario.

El recorrido se organizó sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, donde las autoridades habilitaron sectores destinados a los peregrinos que esperaban el paso del pontífice.

El dispositivo permitió que los fieles se ubicaran a los costados del trayecto para observar el desplazamiento del vehículo y saludar al Papa. Sin embargo, antes de completar el camino, León XIV bajó del papamóvil y continuó a pie, en un gesto de cercanía con quienes participaron de la jornada.

La organización también preparó espacios de espera y asistencia para las personas que llegaron a la ciudad desde el martes. El Parque Luján abrió sus puertas el 10 de noviembre a las 16.00, con accesos desde la rotonda de la Ruta Nacional 7.

En los alrededores de la avenida se instalaron sectores destinados a recibir a los peregrinos, mientras que en el Parque San Martín se dispuso un escenario acompañado por servicios gastronómicos.

El operativo de seguridad y asistencia para recibir al Papa

La magnitud de la convocatoria obligó a desplegar un importante dispositivo de seguridad, atención sanitaria y acompañamiento a los asistentes. La organización contempló la participación de más de 15.000 voluntarios, además de efectivos policiales, personal de Defensa Civil y Bomberos.

También se instalaron diferentes espacios de asistencia para responder ante eventuales emergencias y facilitar la permanencia de los peregrinos. Entre los principales recursos dispuestos se encontraron:

Más de 80 postas de cuidado distribuidas en distintos sectores.

51 puestos sanitarios para la atención de los asistentes.

Hospitales intermedios y salas de emergencia , conocidos como shockrooms.

Carpas eucarísticas destinadas a las actividades religiosas.

Pantallas de video y sistemas de audio para seguir la ceremonia desde diferentes puntos.

El operativo también incluyó restricciones de circulación y sectores específicos para el ingreso de vehículos particulares y micros. Las autoridades buscaron garantizar el desplazamiento de la multitud y facilitar la desconcentración una vez finalizada la misa.

Para facilitar la llegada de los peregrinos, se dispuso un refuerzo de las frecuencias ferroviarias y se recomendaron alternativas de transporte público. El ministro Javier Alonso señaló que el tren constituía una de las opciones más convenientes para acceder a la ciudad y evitar las restricciones de tránsito.

Una de las alternativas fue utilizar la línea Sarmiento, que conecta la estación Once con el oeste del conurbano bonaerense y permite realizar combinaciones con los servicios ferroviarios que pasan por Luján.

Otra posibilidad fue viajar mediante la línea San Martín, desde Retiro hasta Doctor Cabred, y continuar a pie durante aproximadamente media hora. Para quienes se trasladaron en micros o automóviles particulares, se habilitaron sectores de estacionamiento sobre las rutas 5, 7, 47 y 192.

No obstante, las restricciones de circulación obligaron a numerosos asistentes a completar parte del recorrido caminando. Según explicó Alonso, desde algunos estacionamientos fue necesario avanzar aproximadamente siete kilómetros hasta la ciudad. “La idea es peregrinar”, sostuvo el funcionario al referirse a la organización de los accesos.

Más noticias sobre la visita de León XIV a la Argentina

El papa León XIV encabezó una multitudinaria vigila centrada en los jóvenes en la que participó al menos un millón de personas en el Monumento de los Españoles y donde propuso un nuevo capítulo para la doctrina social de la Iglesia vincula a la juventud: "Todos hacia Cristo, con Cristo y como Cristo".

Al abrir el encuentro, que alternó testimonios de jóvenes católicos, expresiones artísticas y mensajes del sumo pontífice, León XIV encendió al público al exclamar: “¡Que maravillosa acogida, una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar, gracias!”. Previamente, había recorrido con el papamóvil el mismo trayecto que el lunes, pero de forma serena y deteniéndose en varias oportunidades para bendecir bebés y recibir objetos que los fieles le lanzaban.

La vigilia con la juventud fue, junto con la reunión con personas con discapacidad, la actividad que el Papa pidió que debía estar sí o sí en su gira pastoral en el país.

Leé la nota completa: León XIV y su llamado a los jóvenes: alertó sobre "los placeres que esclavizan" y los falsos ídolos, y propuso una nueva doctrina pastoral

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