La visita del papa León XIV a la Argentina sigue generando historias emotivas y momentos que quedarán en recuerdo de miles de fieles que esperan con entusiasmo cada una de sus apariciones.
"Alma Misionera", la historia detrás de la canción que marcó la visita del papa León XIV
En medio de una agenda cargada de encuentros y celebraciones, cada gesto del Sumo Pontífice en su visita al país adquiere un significado muy especial.
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En medio de una agenda que estuvo cargada de encuentros y celebraciones, cada gesto del Sumo Pontífice adquiere un significado especial. Eso sucedió el pasado lunes durante su paso por el Cottolengo Don Orione en Claypole, cuando sorprendió a todos al comenzar a cantar junto al coro de la institución una canción que muchos conocen desde la infancia: “Alma misionera”.
Pero este no fue el único momento en el que la canción cobró protagonismo durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Este martes 10 de noviembre, volvió a escucharse durante el cierre de la multitudinaria vigilia de jóvenes celebrada en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Allí, ante más de un millón de fieles, se pudo ver a León XIV (visiblemente emocionado) interpretando nuevamente la canción.
"Alma Misionera", la canción que hizo emocionar al papa León XIV
"Alma Misionera" es una de las más conocidas de la comunidad católica, se convirtió en el broche de oro de un encuentro marcado por la música, la oración y los mensajes de esperanza. Su mensaje gira alrededor de la entrega a Dios, la solidaridad y el compromiso de llevar la fe a quienes más lo necesitan.
También conocida como “Canción del misionero”, fue compuesta en 1993 por Enrique García Vélez, un joven seminarista mexicano que participó de un concurso musical durante el Congreso Nacional Misionero, realizado en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato.
Inspirado en su vocación religiosa, García Vélez escribió la letra y la música para expresar el deseo de dedicar su vida al servicio de Dios y ayudar a otras personas. Presentó la composición junto al coro de su institución y consiguió ganar el certamen.
A partir de ese momento, la canción comenzó a difundirse entre distintas comunidades católicas. Los participantes del congreso regresaron a sus lugares de origen con aquella melodía, que poco a poco llegó a iglesias, colegios, peregrinaciones y encuentros religiosos de distintos países.
Con el paso del tiempo, “Alma Misionera” trascendió las fronteras de México y se convirtió en una de las canciones emblemáticas del repertorio religioso latinoamericano. Uno de sus momentos más recordados ocurrió en 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, el primer gran encuentro de jóvenes encabezado por el papa Francisco.
Letra de la canción “Alma Misionera”
Señor
Toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mí
Estoy
Dispuesto a lo que quieras
No importa lo que sea
Tú llámame a servir
Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Te doy
Mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Lo hermoso que es Tu amor
Señor
Tengo alma misionera
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de Dios
Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Y así
En marcha iré cantando
Por pueblos predicando
Tu grandeza, Señor
Tendré
Mis brazos sin cansancio
Tu historia entre mis labios
Y fuerza en la oración
Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Llévame donde los hombres
Necesiten Tus palabras
Necesiten Tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente
Por no saber de ti
Simplemente
Por no saber de ti
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