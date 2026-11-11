"Alma Misionera", la historia detrás de la canción que marcó la visita del papa León XIV

En medio de una agenda cargada de encuentros y celebraciones, cada gesto del Sumo Pontífice en su visita al país adquiere un significado muy especial.

El papa se sumó al canto de "Alma Misionera" durante el encuentro con jovenes en el Monumento a los Españoles.

La visita del papa León XIV a la Argentina sigue generando historias emotivas y momentos que quedarán en recuerdo de miles de fieles que esperan con entusiasmo cada una de sus apariciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En medio de una agenda que estuvo cargada de encuentros y celebraciones, cada gesto del Sumo Pontífice adquiere un significado especial. Eso sucedió el pasado lunes durante su paso por el Cottolengo Don Orione en Claypole, cuando sorprendió a todos al comenzar a cantar junto al coro de la institución una canción que muchos conocen desde la infancia: “Alma misionera” .

Pero este no fue el único momento en el que la canción cobró protagonismo durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Este martes 10 de noviembre, volvió a escucharse durante el cierre de la multitudinaria vigilia de jóvenes celebrada en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Allí, ante más de un millón de fieles, se pudo ver a León XIV (visiblemente emocionado) interpretando nuevamente la canción.

"Alma Misionera" es una de las más conocidas de la comunidad católica , se convirtió en el broche de oro de un encuentro marcado por la música, la oración y los mensajes de esperanza. Su mensaje gira alrededor de la entrega a Dios, la solidaridad y el compromiso de llevar la fe a quienes más lo necesitan.

También conocida como “Canción del misionero”, fue compuesta en 1993 por Enrique García Vélez , un joven seminarista mexicano que participó de un concurso musical durante el Congreso Nacional Misionero, realizado en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato.

Inspirado en su vocación religiosa, García Vélez escribió la letra y la música para expresar el deseo de dedicar su vida al servicio de Dios y ayudar a otras personas. Presentó la composición junto al coro de su institución y consiguió ganar el certamen.

A partir de ese momento, la canción comenzó a difundirse entre distintas comunidades católicas. Los participantes del congreso regresaron a sus lugares de origen con aquella melodía, que poco a poco llegó a iglesias, colegios, peregrinaciones y encuentros religiosos de distintos países.

Con el paso del tiempo, “Alma Misionera” trascendió las fronteras de México y se convirtió en una de las canciones emblemáticas del repertorio religioso latinoamericano. Uno de sus momentos más recordados ocurrió en 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, el primer gran encuentro de jóvenes encabezado por el papa Francisco.

Letra de la canción “Alma Misionera”

Señor

Toma mi vida nueva

Antes de que la espera

Desgaste años en mí

Estoy

Dispuesto a lo que quieras

No importa lo que sea

Tú llámame a servir

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Te doy

Mi corazón sincero

Para gritar sin miedo

Lo hermoso que es Tu amor

Señor

Tengo alma misionera

Condúceme a la tierra

Que tenga sed de Dios

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Y así

En marcha iré cantando

Por pueblos predicando

Tu grandeza, Señor

Tendré

Mis brazos sin cansancio

Tu historia entre mis labios

Y fuerza en la oración

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Simplemente

Por no saber de ti