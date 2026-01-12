Intervención en Venezuela: María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en el Vaticano + Seguir en









La líder opositora venezolana fue recibida por el papa en una audiencia privada; también avanzó su agenda internacional tras abandonar el país en diciembre.

﻿María Corina Machado fue recibida por el papa León XIV durante la agenda de audiencias de este lunes en el Vaticano. REUTERS

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue recibida este lunes por el papa León XIV en el Vaticano, según confirmó la Santa Sede, que incluyó su nombre en la lista oficial de audiencias del pontífice durante la mañana. El encuentro se desarrolló sin precisiones públicas sobre los temas abordados, en un momento clave para el futuro político de Venezuela.

El encuentro se dio pocos días después de que el papa León XIV manifestara su preocupación por la situación venezolana ante el cuerpo diplomático del Vaticano. En ese marco, advirtió sobre la escalada de tensiones en la región y mencionó de forma explícita a Venezuela, en un contexto de transición política tras la detención de Nicolás Maduro.

maria corina machado papa leon xiv 2 María Corina Machado fue recibida por el papa León XIV durante la agenda de audiencias de este lunes en el Vaticano. Desde su salida del país en diciembre pasado, María Corina Machado mantiene una intensa actividad diplomática y política en el exterior. Para abandonar Venezuela, la dirigente debió recurrir a una operación secreta que la llevó hasta Oslo, con apoyo de Estados Unidos y aliados locales, en medio de amenazas contra su seguridad personal.

La visita al Vaticano se suma a una semana clave para la dirigente opositora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que prevé recibir a Machado en Washington en los próximos días, en lo que será el primer encuentro cara a cara entre ambos desde el inicio del proceso de transición.

La audiencia con el papa León XIV refuerza así la proyección internacional de María Corina Machado en un momento decisivo para Venezuela, mientras se definen los apoyos externos y las condiciones políticas para la etapa que se abre tras el fin del régimen chavista.

Qué dijo el papa León XIV acerca de la situación en Venezuela El papa León XIV se refirió de manera directa a la situación venezolana durante su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano hace unos días. En ese mensaje, el pontífice manifestó su preocupación por el contexto regional y advirtió sobre el aumento de las tensiones en el continente. "La escalada de tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana es motivo de grave preocupación. Esto se refiere en particular a Venezuela, a la luz de los acontecimientos recientes", sostuvo. León XIV Papa Vaticano.jpg El papa León XIV advirtió sobre el uso creciente de la fuerza en las relaciones internacionales y el deterioro del orden global. RFI En esa misma intervención, León XIV renovó su llamado a la defensa de los derechos fundamentales en Venezuela y reclamó el respeto por la voluntad popular. "Renuevo mi llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos, garantizando un futuro de estabilidad y concordia", afirmó. El pontífice también advirtió sobre un escenario internacional marcado por el uso creciente de la fuerza y señaló un retroceso en los consensos globales construidos tras la Segunda Guerra Mundial. "La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas", completó.