El papa León XIV viajaría a la Argentina: las pistas que suman certezas a la visita del pontífice

Cartas, gestos, encuentros y una agenda heredada de Francisco: los indicios que refuerzan la posibilidad de una visita papal al país.

Desde Roma aseguran que el país aparece entre las opciones en evaluación dentro de la agenda internacional del nuevo pontificado.

El papa León XIV analiza seriamente la posibilidad de viajar a la Argentina y distintos gestos recientes del Vaticano refuerzan esa hipótesis, según fuentes eclesiásticas que aseguran que el país “está en su agenda” , en un contexto de acercamientos pastorales, mensajes directos y una agenda internacional que retoma proyectos inconclusos del pontificado anterior.

La posibilidad de una visita papal comenzó a tomar fuerza tras el encuentro entre León XIV y el arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, quien confirmó que el Sumo Pontífice evalúa un viaje al país. La audiencia, realizada en el Vaticano y con una duración aproximada de media hora , estuvo atravesada por temas vinculados a la situación social, pastoral y eclesial argentina.

Desde el ámbito eclesiástico aclararon que no existe aún una confirmación formal ni un cronograma definido, pero destacaron el valor simbólico del diálogo y del gesto papal. “El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda” , señaló el arzobispado santiagueño en un comunicado difundido por el portal especializado religiondigital.org.

El diálogo con referentes de la Iglesia argentina y los gestos simbólicos recientes reactivaron las expectativas de una visita.

Durante el encuentro, Bokalic Iglic obsequió al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina , envuelto con cintas representativas de la provincia de Santiago del Estero, un gesto cargado de identidad y cercanía que fue leído como una señal de sintonía con la Iglesia local.

Uno de los indicios más elocuentes del acercamiento de León XIV a la Argentina fue la carta enviada a la Unión Industrial Argentina (UIA) , leída durante la apertura de la 31° Conferencia Industrial. El mensaje tuvo un fuerte contenido social y puso el foco en el rol del empresariado frente a las desigualdades y tensiones económicas del país.

Carta León XIV

“La Iglesia recuerda que la economía no es un fin en sí misma, sino un aspecto esencial pero parcial del tejido social”, expresó el Sumo Pontífice, en línea con la doctrina social de la Iglesia. En el mismo texto, destacó la figura del empresario argentino Enrique Shaw, a quien definió como “un modelo actual para todos los que conforman el mundo laboral”, subrayando su compromiso con los trabajadores y la comunidad.

La mención a Shaw, que quedó un paso más cerca de la beatificación tras la aprobación del milagro atribuido a su intercesión, fue interpretada como un guiño directo a la historia social y productiva argentina y como una forma de diálogo pastoral con uno de los sectores centrales del país.

Los viajes pendientes de Francisco que León XIV podría retomar

Otro elemento que alimenta la expectativa es la decisión de León XIV de continuar con una agenda de viajes que había sido proyectada por el papa Francisco pero que no llegó a concretarse. Entre esos destinos figuran países y regiones que habían quedado en el tintero del pontificado anterior, como el viaje a Turquía, y también una visita a la Argentina.

prevost y francisco Vatican News

Desde el Vaticano señalan que el nuevo Papa busca dar continuidad al legado de Bergoglio, no solo en términos discursivos sino también en gestos concretos, como la elección de destinos con fuerte carga simbólica y pastoral. En ese marco, América Latina aparece nuevamente como una región prioritaria, y la Argentina como un país clave dentro de esa mirada.

Si bien la agenda actual del Papa se concentra en compromisos en Europa, África y Asia, fuentes cercanas a la Santa Sede no descartan que en futuras giras apostólicas se incorpore a la región. La eventual visita a la Argentina, atravesada por profundas tensiones políticas, económicas y sociales, se mantiene así como una posibilidad abierta que suma indicios, aunque todavía requiere definiciones formales para convertirse en un anuncio oficial.