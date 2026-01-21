Becas Progresar: ¿quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos? + Seguir en









Es un programa de ANSES destinado a personas que quieran continuar sus estudios académicos que provee asistencia financiera y descuentos en transporte.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad de las Becas Progresar para 2026. Se trata de un programa de acompañamiento que es gestionado por el Ministerio de Capital Humano y pagado por el organismo previsional. El objetivo es fomentar la continuación de los estudios y el avance en carreras estratégicas.

La primera convocatoria del año tiende a coincidir con el inicio del ciclo lectivo. Se habilitaron dos ventanas de inscripción para 2026: la primera tendría lugar entre el 1 de marzo y el 30 de abril, estimaciones basadas en las fechas dispuestas años previos.

Becas Progresar.webp Qué son las Becas Progresar Las Becas Progresar son un programa de apoyo económico dirigido a jóvenes y estudiantes que buscan terminar su educación obligatoria o seguir una formación superior o técnica, con el objetivo de promover la continuidad y finalización de estudios en distintos niveles educativos. El programa está gestionado por la ANSES y el Ministerio de Educación y se entrega de forma directa al beneficiario, condicionada al cumplimiento de requisitos académicos y de asistencia.

Este respaldo se estructura en varias líneas, como Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo, para acompañar desde quienes necesitan completar niveles básicos hasta quienes cursan carreras terciarias, universitarias o formación profesional.

Para acceder, los aspirantes deben cumplir con criterios como estar inscriptos en una institución educativa reconocida, tener entre ciertos rangos de edad y que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. El beneficio económico se paga mensualmente y, en muchos casos, retiene un porcentaje hasta que se certifica la regularidad académica. El objetivo central del programa es facilitar el acceso y permanencia en el sistema educativo.

Los requisitos para acceder a las Becas Progresar Para acceder a cualquiera de las líneas de las Becas Progresar hay requisitos en común y otros específicos: Requisitos generales Ser argentino nativo o naturalizado , o extranjero con residencia legal en el país (mínimo dos años para la mayoría de las líneas).

Contar con DNI vigente.

La suma de los ingresos del postulante y su grupo familiar no debe superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ( SMVM ).

Estar inscripto y asistir regularmente a una institución educativa reconocida. Requisitos por líneas del programa Progresar Obligatorio (finalización de la escuela primaria o secundaria): tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. Progresar Nivel Superior (terciario, universitario y enfermería): tener entre 17 y 24 años si sos ingresante; hasta 30 años si ya estás avanzado en la carrera. Para enfermería, no hay límite de edad, pero se debe haber egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de inscribirse. Progresar Trabajo (formación profesional): tener entre 18 y 24 años (y en algunos casos hasta 35 o 40 años según situación laboral). Cursar un trayecto formativo o curso de formación profesional validado por el programa.

