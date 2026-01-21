Incendio en Monserrat: al menos 70 personas tuvieron que ser evacuadas de un edificio + Seguir en









El hecho sucedió alrededor de las 18 horas en en un inmueble ubicado sobre las calles Chile y Virrey Cevallos, un PH de dos pisos y ocho departamentos.

Un PH de dos pisos se incendió en Monserrat.

Al menos 70 personas tuvieron que ser evacuadas por un incendio en un edificio de dos pisos en Monserrat. Tres de ellas fueron asistidas por personal del SAME que llegó al lugar rápidamente luego de que se desataran las llamas. El hecho sucedió alrededor de las 18 horas en un inmueble ubicado sobre las calles Chile y Virrey Cevallos, un PH de dos pisos y ocho departamento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según describió el titular del SAME Alberto Crescenti, en principio se prendieron fuego unas maderas que había en la terraza del PH y de esa manera se llenó de humo todo el inmueble, afectando a las personas que estaban adentro. Por el momento no está confirmado cómo se iniciaron las llamas.

En la terraza también había personas que no podían descender y empezaron a pedir auxilio. "Los bomberos lograron que no haya consecuencias mayores", destacó Crescenti en diálogo con TN. Por otro lado, sostuvo que los bomberos serán los encargados de determinar cuándo podrán volver a ingresar al inmueble los habitantes de la vivienda.

Además de las personas que estaban dentro del PH, también tuvieron que ser evacuadas habitantes de edificios cercanos.

El SAME asistió a los vecinos afectados por el incendio En cuanto a los evacuados, describió que fueron ubicados en ocho ambulancias. Un policía tuvo que ser trasladado por sus niveles de oxígeno aunque aclaró que está fuera de peligro. La propietaria del departamento incendiado también tuvo que ser atendida por una crisis nerviosa.

El resto de los afectados está en buen estado. "La situación era bastante comprometida. No sabíamos si había más casos involucrados", reconoció y agregó: "Por suerte no hay que lamentar ninguna víctima. Era bastante impresionante todo el humo que había dentro del PH". "Llegué a los cinco minutos, me llamaron los vecinos y vine corriendo. Ya estaba todo prendido fuego. Pude rescatar a mis mascotas. Perdí todo, la cama la ropa, todo", declaró en diálogo con C5N, entre lágrimas, la mujer que vive en el departamento afectado por el incendio. Una de las habitantes del PH lamentó el hecho aunque destacó: "Lo importante es que no pasó nada grave. Estamos todos bien", dijo durante una entrevista en TN. En diálogo con el mismo medio, un joven que estaba dentro del PH al momento del incendio describió: "Empecé a oler humo. Venía gente a la calle, llegaron la policía y los bomberos. Le abrí a los bomberos para que entraran a mi departamento porque el de al lado es el que se estaba incendiando pero no había nadie. Rompieron la puerta, la tiraron abajo y yo evacué".

Temas Incendio

SAME

bomberos