El Poder Ejecutivo actualizó las condiciones para habilitar centros de salud mental y simplificó requisitos + Seguir en









El Ministerio de Salud aprobó nuevas normas obligatorias para establecimientos de salud mental y consumos problemáticos y dejó sin efecto la regulación anterior. Buscan adecuar el sistema a un enfoque comunitario y con menos burocracia.

La medida se formalizó a través de la Resolución 441/2026, publicada en el Boletín Oficial. Pexels

El Ministerio de Salud oficializó una actualización del marco regulatorio para los establecimientos y servicios de salud mental al aprobar nuevas normas mínimas de habilitación y derogar la reglamentación vigente desde diciembre de 2024.

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La medida se formalizó a través de la Resolución 441/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe en los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que establece un enfoque basado en derechos y promueve un modelo de atención comunitaria.

Con esta decisión, el Gobierno busca profundizar la adecuación de los servicios a un esquema de atención integral, interdisciplinario e intersectorial, priorizando abordajes por fuera de la internación hospitalaria y fortaleciendo la inclusión social de los pacientes.

La nueva normativa aprueba estándares obligatorios para la habilitación de establecimientos de salud mental y consumos problemáticos, que deberán cumplir tanto los efectores públicos como privados dentro del ámbito de competencia del ministerio.

En paralelo, se dispuso la derogación de la Resolución 6155/2024, que hasta ahora regulaba las condiciones de habilitación y supervisión de estos servicios.

Desde la cartera sanitaria señalaron que la actualización apunta a simplificar los requisitos administrativos sin afectar los estándares de calidad, en línea con los principios de la Ley de Bases y con el objetivo de facilitar el acceso a habilitaciones. La implementación y fiscalización quedará a cargo de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras y de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, que podrán dictar normas complementarias. Además, se invitó a las provincias a adherir a la nueva regulación, en un intento por unificar criterios en todo el país y fortalecer la coordinación entre jurisdicciones. La resolución establece que las nuevas condiciones regirán para todas las solicitudes de habilitación que se presenten a partir de su entrada en vigencia, mientras que los establecimientos ya habilitados no verán modificada su situación actual.