El precedente legal de "juicio por la Verdad" para casos de abuso sexual prescriptos

Existe un precedente único -en materia judicial- que permitiría echar luz respecto a los casos de abuso sexual cuando las víctimas encuentran un obstáculo en el argumento legal de la prescripción del delito por el paso del tiempo. El territorio bonaerense, a través de un fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, cuenta con este antecedente en el cual se habilitó la vía de un denominado “juicio por la verdad” para poder resolver, con todas las condiciones de un proceso oral, incluidas las de defensa, una acusación de este calibre. Más allá de que este tipo de juicios no acarrean una consecuencia penal concreta para quien es condenado –algo que cuestionan los críticos de la aplicación de esta vía-, habilita otro tipo de instancias para demandar resarcimientos por la vía civil a partir de una sentencia condenatoria.

La contracara es que al no tratarse de un juicio penal ordinario, jurídicamente no es posible obligar al acusado a comparecer. Sin embargo, como es un debate oral con idénticas características a un juicio penal, el trámite continúa más allá de la voluntad del acusado y se le asigna una defensa oficial que lo represente en el contradictorio. Tiene un componente adicional: si el caso no hubiese sido instruido, si se dictamina la viabilidad de esta opción, podría ordenarse una investigación para que luego sea elevada, con idénticas características a las del proceso penal.