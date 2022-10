El Presto reveló en un insólito video cómo fue su encuentro con Uliarte

Eduardo Prestofelippo El Presto 2.jpg El Presto

Ante ese hecho, en el cual fue implicado en la causa como línea de investigación sobre los antecedentes de Uliarte, El Presto armó un video que publicó en Twitter desde otra cuenta amiga, donde aclaró cómo y cuándo conoció a la joven integrante de la “Banda de los copitos”.

El Presto y su video: qué contó el polémico youtuber sobre Uliarte

En el video, que se viralizó en las últimas horas en las redes sociales, El Presto confesó que apenas tuvieron una relación “sentimental y frecuente” de tres meses con Brenda Uliarte y que ya habían dejado de verse, aunque la joven siguió buscándolo.

“La mina vuelve a escribirme y le dije ´estoy en Caballito en este momento juntado con unos amigos tomando algo, si queres venite´. La mina llega al departamento, llega rara, estaba muy maquillada, más flaca que ahora. Tenía mucho maquillaje, mucha base. compartimos esa noche, tomamos unos whiskys y digo ‘bueno, vamos’ y si dio”, relató El Presto en el video.

Luego, siguió dando más información de aquel encuentro: “La mina esa noche, en esa reunión donde hay testigos, era rara, no miraba a los ojos, solo preguntaba. Lo único que hacía era preguntar”, contó frente a la cámara.

En un momento de ese encuentro, El Presto relató que uno de sus amigos le advirtió la actitud extraña de Ulairte: “Como Rafael sabía que yo estaba tomado de más, me lleva a la cocina y me dice ‘Edu, no me cierra esta loca, no me cierra para nada, pone a grabar el celular’. Yo puse a grabar el celular y me lo puse en el saco”, recordó el youtuber.

Encuentro íntimo y breve con Uliarte

La segunda parte del video, que dura poco más de un minuto, repasa el testimonio de El Presto, ya a solas con Brenda Uliarte, donde detalló los pormenores de la noche que pasaron juntos. “Fuimos al motel, tuvimos 10 minutos de intimidad porque yo soy medio conejín, me di vuelta y me acosté a dormir. Fin”, reveló.

El polémico youtuber, quien perdió un juicio por calumnias con la primera dama Fabiola Yáñez, dijo que al otro día de ese encuentro con Uliarte, se levantó y le dijo: “Chau flaca, lo pasé muy lindo”.

Esta confesión en las redes de El Presto fue tras la vinculación que hizo que la investigación del atentado a Cristina Kirchner pusiera el foco en su figura, ya que salió a la luz su relación con Uliarte, poco tiempo antes del ataque.

En ese sentido, no es la primera vez que el polémico youtuber hace declaraciones sobre su relación con Brenda. El jueves pasado había dicho: “Estoy soltero y de mi vida privada puedo hacer lo que quiera. ¿Ahora tener relaciones sexuales es un delito?”, aseguró.

“Empezamos a hablar de vez en cuando. ´Ay que lindo que sos´, me decía. Me empieza a mandar fotos vestida de Otaku (animé) -dijo-. Esos chats deben estar y es un chat de ´jeropa´ donde la invito a tomar algo a vernos. Fin”, había revelado El Presto la semana pasada.