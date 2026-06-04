La Línea D extenderá su horario por el show de Lali en River + Agregar ámbito en









La medida busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad. Aplicará para cuatro estaciones.

La extensión horaria busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad.

La línea D de Subtes extenderá este fin de semana su horario de servicio por el show de Lali Espósito en el Estadio River Plate. El objetivo es facilitar la movilidad de las personas que asistan al recital y el último tren saldrá a la 1.30.

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La medida aplicará para este sábado 6 y domingo 7; una vez finalizado el horario habitual, las formaciones continuarán saliendo únicamente de la estación Congreso de Tucumán y habrá cuatro estaciones habilitadas para el descenso: Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

La Línea D extenderá su horario por el show de Lali La extensión horaria busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, lo que promueve un transporte más eficiente y sustentable en zonas de alta concentración de personas.

Cabe destacar que esta modalidad de extensión ya fue implementada con éxito durante los recitales de reconocidas bandas como Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, entre otras.

Asimismo, y como ocurre todos los viernes y sábados, la Línea B también contará con servicio extendido. En ese sentido, el último tren desde Juan Manuel de Rosas saldrá a la 1, mientras que el último servicio desde Alem partirá a la 1:30 h.

En ese caso, las estaciones que permanecen abiertas fueron elegidas estratégicamente, en función de la cantidad de pasajeros y de la cercanía con los espectáculos: J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. lali esposito Esta modalidad fue implementada con éxito durante los recitales de reconocidas bandas como Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, entre otras. @lali Subte C: se levantó el paro y retoman el servicio tras horas de interrupciones que afectaron a miles de pasajeros La línea C del subte retomó su normal funcionamiento tras estar paralizada desde la primera hora del día a raíz de una medida de fuerza gremial que frenó por completo el servicio entre Retiro y Constitución, uno de los corredores más utilizados de la Ciudad de Buenos Aires. La interrupción impactó en miles de pasajeros y generó una mayor presión sobre colectivos, trenes y otras líneas de la red. La empresa Emova comunicó en sus redes sociales que el subterráneo que conecta las dos cabeceras de trenes volvió a operar a las 15:26. "La línea C presta su servicio completo entre cabeceras normalizando su frecuencia habitual", informó. Representantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) y de Emova habían mantenido una audiencia en la Secretaría de Trabajo para alcanzar un acuerdo en busca de retomar el servicio. El paro fue comunicado durante la noche del domingo por el gremio que reclamaba por la continuidad de formaciones que, según denuncia, contienen componentes con asbesto.