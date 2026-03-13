El ranking de las infracciones comunes más caras en la Ciudad de Buenos Aires

Las cinco infracciones viales de mayor valor en la Ciudad de Buenos Aires durante marzo 2026.

Contar con el pago acreditado es un requisito indispensable para tramitar el certificado de libre deuda o realizar gestiones vinculadas al vehículo o la licencia de conducir.

El valor de las multas de tránsito en Ciudad de Buenos Aires sufrió un nuevo ajuste semestral que elevó el costo de varias infracciones habituales a cifras cercanas a los $100.000. La actualización comenzó a regir el 3 de marzo de 2026 y permanecerá vigente hasta el 2 de septiembre , cuando se realice una nueva revisión de los montos.

Este incremento está vinculado al sistema de Unidad Fija (UF) , el parámetro que se utiliza para calcular el valor de las sanciones de tránsito. El precio de esta unidad se actualiza en función del valor del combustible premium, lo que genera ajustes periódicos en las multas.

En este caso, el aumento superó la inflación registrada en el mismo período y tuvo un impacto directo en las infracciones más comunes, como el mal estacionamiento, el uso del celular al volante o el exceso de velocidad.

Según los nuevos valores en multas para la Ciudad de Buenos Aires, las cinco infracciones viales más caras se consolidan como:

Desde marzo, cada Unidad Fija pasó a costar $949,99 , lo que representa un incremento del 19% respecto del período anterior. En la actualización previa, el valor era de $798,51 .

Pena por violar límite de velocidad a más de 140KM: 4000 UF ($3.799.960)

Este mecanismo de actualización está previsto por ley y se basa en el precio del combustible premium comercializado en estaciones del Automóvil Club Argentino, referencia que utiliza la Ciudad para calcular las sanciones de tránsito.

El aumento de la UF impacta directamente en el valor final de cada multa, ya que la normativa establece diferentes cantidades de unidades según el tipo y la gravedad de la infracción.

Con la actualización vigente, varias infracciones habituales alcanzaron montos considerablemente más altos. Por ejemplo, mal estacionar ahora implica una multa de $94.999, sin contar los costos adicionales de acarreo del vehículo si es retirado por una grúa.

En el caso de obstruir rampas para personas con discapacidad, la sanción llega a $284.997, ya que se considera una infracción grave que afecta la movilidad y accesibilidad en la vía pública. Otra falta frecuente es estacionar en carriles exclusivos o del Metrobus, que ahora tiene una multa de $142.498,50.

Por otro lado, el exceso de velocidad continúa siendo una de las infracciones más detectadas en la Ciudad y también una de las principales causas de siniestros viales graves. Si un conductor supera el límite permitido en hasta 20 km/h en calles o avenidas, o hasta 40 km/h en vías rápidas, la multa asciende a $66.499,30.

Sin embargo, cuando la infracción es mayor, el monto puede escalar significativamente. En los casos más graves, la sanción puede alcanzar $3.799.960, dependiendo del nivel de exceso y de los antecedentes del conductor.

MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES

Además, el uso del teléfono móvil al volante también figura entre las faltas más penalizadas. Utilizar el celular mientras se conduce tiene una multa de $94.999, mientras que enviar mensajes de texto eleva la sanción a $189.998.

Para controlar este tipo de infracciones, la Ciudad cuenta con una red de aproximadamente 100 cámaras especializadas capaces de detectar si el conductor manipula el teléfono dentro del vehículo. Estos dispositivos utilizan software de análisis de imagen que permite identificar el comportamiento del conductor.

En total, el sistema de fiscalización electrónica cuenta con 215 cámaras activas, que también detectan excesos de velocidad, cruces indebidos de semáforos y otras faltas.

Otra infracción considerada grave es cruzar un semáforo en rojo. En estos casos, la multa parte de $284.997 y puede llegar hasta $1.424.985, según las circunstancias y antecedentes del conductor.

También existen sanciones para otras conductas frecuentes, como:

Conducir sin licencia: $47.499,50

Circular con vidrios polarizados no autorizados: $47.499,50

No usar cinturón de seguridad: $94.999

Circular con la VTV vencida: $94.999

No realizar el grabado de autopartes: $142.498,50

Una de las infracciones más severas es alterar, tapar o modificar la patente del vehículo para evitar controles. Esta conducta se penaliza con $949.990, equivalente a 1.000 unidades fijas.

multas-de-transito.jpg

Cómo saber si tenés multas en la Ciudad de Buenos Aires

Las personas que quieran verificar si tienen infracciones pendientes pueden hacerlo de dos maneras.

La primera opción es acercarse personalmente a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) con el documento nacional de identidad o la patente del vehículo.

La segunda alternativa es realizar la consulta online a través del portal oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se debe ingresar el número de DNI o la patente, completar el sistema de verificación y presionar la opción “Consultar”.

En la plataforma digital es posible visualizar el detalle de las infracciones, los montos a pagar y el estado del sistema de scoring de la licencia de conducir. Si el conductor no registra sanciones pendientes, puede descargar un certificado de libre deuda.

El pago de las infracciones puede realizarse de forma online o presencial. Para pagar en persona, el usuario debe imprimir la boleta correspondiente y abonarla en Banco Ciudad, Pago Fácil, Rapipago o BaproPagos. En el caso de los pagos presenciales, la acreditación suele demorar hasta 96 horas, y recién después de ese plazo se actualiza el estado de la multa en el sistema.

multas transito controles.jpg

