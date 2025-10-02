"Miss Carbón", la película sobre la mujer trans que desafió y rompió los moldes de la minería argentina

Llega a los cines la historia de Carlita Rodríguez, la primera minera trans del país. Se trata de la segunda película de Agustina Macri, protagonizada por Lux Pascal.

Esta es la historia de Carlita Rodríguez, la primera mujer minera del país. Una mujer transexual que perforó la mina de carbón de su ciudad, Río Turbio, logrando abrirle las puertas a otras mujeres. Primero, su vida cobró forma de libro en “La Reina del Carbón”, de Erika Halvorsen. Y ahora, la misma escritora trasladó la historia a la pantalla grande con “Miss Carbón”, que se estrenó en cines bajo la dirección de Agustina Macri y la actuación de Lux Pascal. Aunque está protagonizada mayormente por la oscuridad de la mina, hay luz porque, a pesar de las adversidades, su historia de vida es sinónimo de esperanza.

Carlita Rodríguez nació como varón, pero decidió convertirse en mujer. Cambió de género, pero no de sueño: trabajar en el interior de una mina. Sin ser mayor de edad, se fue de su casa porque sus papás no aceptaban su decisión, pero gracias a este mismo motivo logró concretar su mayor deseo. En Río Turbio las mujeres tenían prohibida la entrada a las minas, principalmente por una razón de superstición. Sin embargo, según su DNI, Carlita aún era hombre. Entonces, Carlita podía trabajar legalmente de lo que había fantaseado toda su vida.

“Fui minero antes de ser mujer”, dice Carlita encarnada por Lux Pascal. Hackeó el sistema que no reconocía el género con el que sí se identificaba. Río Turbio se regía bajo determinadas reglas, entonces las usó a su favor. Sin embargo, todo cambió cuando en 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género. Cuando Carlita Rodríguez se convirtió legalmente en mujer.

Hay caminos que tienen más piedras que otros, pero, sin dudas, el de Carlita tuvo dificultades desde el día uno. “Estoy tan cerca de mis sueños, que ahora siento que se me escapan”, dice en la película. “Miss Carbón” explora con delicadeza este viaje que solo tendrá sentido si es fiel con quien eligió ser.

“Miss Carbón”: una historia de luz para las mujeres transexuales

Agustina Macri, hija del expresidente Mauricio dirige esta historia con paciencia. A diferencia de otros relatos donde se retrata a la comunidad trans con oscuridad y de una forma sucia, acá sucede todo lo contrario. La actriz chilena Lux Pascal, hermana de Pedro, acompaña con una interpretación donde se permite ser vulnerable. Con pocos diálogos, dice bastante a través de sus miradas y silencios.

Miss Carbón (1) “Miss Carbón”: una historia de luz para las mujeres transexuales.

Macri consideraba fundamental que la comunidad esté presente en la película. Tanto Lux Pascal como las figuras que la cuidan y maternan, entre ellas las actrices Romina Escobar y Gabriela Pastor, son mujeres trans. Además, Carlita Rodríguez presenció el rodaje de la película. Tanto la producción como el elenco conversaban con ella para terminar de completar la construcción de los personajes, incluso se convirtió en una especie de curadora, ya que aprobaba desde cada locación hasta cada vestuario.

La película recibió apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y además es una coproducción con España, donde se filmó parte del largometraje. Sin embargo, los exteriores se rodaron en el lugar de origen de los hechos. Macri le da un lugar al paisaje con el que se crió y se construyó Carlita. Además, cuenta con una aparición de “Camila” (1984) de María Luisa Bemberg porque, al igual que Camila O’ Gorman y Ladislao Gutiérrez, su historia de amor con la mina de Río Turbio también por un tiempo fue prohibida.

Miss Carbón (2) Llega a los cines la historia de Carlita Rodríguez bajo la dirección de Agustina Macri.

Tener en los cines nacionales una película esperanzadora, hoy no es poca cosa. Más aún si se trata de una historia de vida real de una mujer trans que no solo le hizo jaque mate al sistema, sino que también lo rompió. En la ciudad de Santa Cruz, específicamente en la mina más grande de carbón, Carlita Rodríguez encontró su luz. “Miss Carbón” la refleja.

Ficha Técnica

"Miss Carbón" (2025). Dirección: Agustina Macri. Guión: Erika Halvorsen y Mara Pescio. Producción: María Soler, Daniel Pensa, Miguel Ángel Roca. Elenco: Lux Pascal, Laura Grandinetti, Romina Escobar, Simone Mercado, Gabriela Pastor, Agostina Innella, Paco León. Duración: 94 minutos.