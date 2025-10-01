Triple femicidio: uno a uno, quiénes son los nueve detenidos hasta el momento

En las últimas horas, nuevas detenciones y declaraciones dieron un giro en la causa. Se sumaron otros nombres a los primeros cuatro vinculados a la casa y escena del crimen.

En las últimas horas, la causa del triple femicidio en Florencio Varela mostró fuertes avances. Sobre la noche fueron capturados en Perú el “Pequeño J” y su mano derecha Matías Ozorio quienes eran intensamente buscados en los últimos días. Tras este operativo internacional suman 9 detenidos por el atroz crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) .

Este martes por la noche se conoció la detención del " Pequeño J ", presunto autor intelectual del hecho, junto a su mano derecha Matías Ozorio.

Anteriormente, otras tres personas fueron detenidas como posibles implicados , entre ellos el dueño de la camioneta en la que se subieron las chicas por última vez con vida. Estos cinco se suman a los primeros cuatro detenidos, vinculados a la escena del crimen.

A continuación, esta es la lista completa de los nueve detenidos de acuerdo a los últimos registros:

Tony Janzen Valverde Victoriano

Está sospechado como el autor intelectual del crimen de las chicas, el que habría planeado la trampa que implicó el traslado de las víctimas en una camioneta blanca -bajo la idea de "ir a una fiesta"-, la excavación de los pozos donde fueron arrojadas y la orden de matarlas, entre otros.

El joven de 20 años fue encontrado este martes por la noche al sur de Lima, Perú, luego de ser intensamente buscado durante más de una semana, al confirmarse la identidad de los cuerpos.

Matías Ozorio

Apuntado como la mano derecha de Valverde, fue detenido casi a la par de este, también en Perú. Se cree que iba camino a encontrarse pero alegó haber estado en la zona tras ser engañado.

El operativo incluyó la participación de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). Aún se desconoce qué rol tendría en el hecho.

Víctor Sotacuro

Fue el primer sospechoso detenido en el exterior, en Bolivia. Las autoridades lo vincularon a un auto de soporte a la camioneta blanca que trasladó a las víctimas antes del crimen.

Florencia Ibanez victor Sotacuro Sotacuro y su sobrina, vinculados al vehículo de apoyo a la camioneta que trasladó a las chicas.

Florencia Ibañez

Es sobrina de Sotacuro y fue detenida luego de dar declaraciones en televisión. Este lunes se presentó ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, y reconoció que había viajado en el presunto vehículo de apoyo.

Ariel Giménez

El hombre de 29 años fue detenido el viernes pasado tras confirmarse su domicilio en Florencio Varela. Se lo señala como el que habría cavado los pozos y colaborado en sepultar los cadáveres.

imputados la matanza Estos fueron los primeros detenidos, dos señalados como dueños de la casa y los otros dos limpiando la escena del crimen. Gentileza: 0264 Noticias

Miguel Ángel Villanueva Silva

Está señalado como uno de los principales colaboradores de Valverde. Quedó imputado por homicidio agravado y figura como uno de los presuntos dueños de la casa donde ocurrió el triple femicidio.

Iara Daniela Ibarra

Fue identificada como pareja de Villanueva y como la otra posible propietaria de la vivienda. También imputada por homicidio agravado, luego de que ambos fueran detenidos en un hotel alojamiento cerca del domicilio mientras se realizaba el allanamiento.

Andrés Maximiliano Parra

Fue uno de los primeros detenidos, luego de ser encontrado limpiando con lavandina los rastros de sangre de la escena del crimen. Fue sorprendido en el acto cuando las autoridades llegaron a la vivienda.

Magalí Celeste González Guerrero

Fue detenida junto a Parra, mientras lo ayudaba a limpiar los rastros de la escena. Ambos fueron imputados por el delito de “encubrimiento agravado”.