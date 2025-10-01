Triple femicidio: qué dijo "Pequeño J" tras ser detenido en Perú

En las últimas horas, el presunto autor del crimen de Morena, Lara y Brenda fue detenido en Perú. Un video del momento comenzó a circular y lo mostró hablando ante las cámaras.

En las últimas horas se conoció la detención del presunto responsable intelectual del triple femicidio de Florencio Varela , el " Pequeño J ". Junto a él, cayó su mano derecha y también trascendió el primer testimonio del joven de 20 años oriundo de Perú al momento de ser apresado.

"Pequeño J", cuyo nombre verdadero es Tony Janzen Valverde Victoriano , era intensamente buscado desde la última semana tras conocerse el hallazgo de los cuerpos de Brenda, Morena (20) y Lara (15) en el pozo de una casa en Florencio Varela .

Al momento de su detención, Valverde se identificó con su nombre luego de que le pidieran dar su identidad según un video que comenzó a circular.

pequeño J detencion Valverde era intensamente buscado tras conocerse el hallazgo de los cuerpos de Brenda, Morena (20) y Lara (15) en un pozo.

En las últimas horas, se conoció el testimonio de otros detenidos: Víctor Sotacuro, presunto partícipe del crimen, y su sobrina, Florencia Ibañez. Ambos hablaron por menos de dos horas y su defensa expresó que lo hicieron "espontáneamente".

Además, agregaron que "fueron excelentes declaraciones, pero son cuestiones muy sensibles. Hay secreto de sumario, hay muchas pruebas que se van a hacer y que nadie tiene que saber”.

Triple femicidio: detuvieron en Perú a "Pequeño J" y a su mano derecha

Valverde, acusado de ser el líder de la band, fue detenido en Perú por un trabajo en conjunto entre la Policía de Perú y la Policía bonaerense. Se encontraba prófugo desde el viernes por la noche, cuando se emitió una orden de detención internacional en su contra.

El joven de 20 años fue encontrado en el kilómetro 70 al sur de Lima, escondido en un camión que viajaba a la ciudad de Pucusana. Los investigadores lo venían siguiendo por antenas y es por ello que desplegaron un operativo en la ruta, donde frenaron el vehículo y descubrieron al prófugo.

Una hora antes y también en Perú, había sido detenido su mano derecha, Matías Ozorio, tras un trabajo en conjunto de la Policía local, Interpol y la Policía Federal Argentina.