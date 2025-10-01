SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
1 de octubre 2025 - 09:13

Triple femicidio: qué dijo "Pequeño J" tras ser detenido en Perú

En las últimas horas, el presunto autor del crimen de Morena, Lara y Brenda fue detenido en Perú. Un video del momento comenzó a circular y lo mostró hablando ante las cámaras.

Valverde fue detenido en el sur de Lima, Perú.

Valverde fue detenido en el sur de Lima, Perú.

En las últimas horas se conoció la detención del presunto responsable intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, el "Pequeño J". Junto a él, cayó su mano derecha y también trascendió el primer testimonio del joven de 20 años oriundo de Perú al momento de ser apresado.

"Pequeño J", cuyo nombre verdadero es Tony Janzen Valverde Victoriano, era intensamente buscado desde la última semana tras conocerse el hallazgo de los cuerpos de Brenda, Morena (20) y Lara (15) en el pozo de una casa en Florencio Varela.

Informate más
Bajo un operativo en conjunto para dar con su paradero, fue localizado en el sur de Lima, Perú, para encontrarse con su segundo, Matías Ozorio. Ambos fueron detenidos con menos de dos horas de diferencia.

Triple femicidio: qué dijo "Pequeño J" tras ser apresado

Al momento de su detención, Valverde se identificó con su nombre luego de que le pidieran dar su identidad según un video que comenzó a circular.

En medio del tumulto, ya que el operativo incluyó a varias personas, expresó: “Al final es al que le echan la culpa”, mientras era esposado por los efectivos que llevaron a cabo el operativo.

pequeño J detencion

Valverde era intensamente buscado tras conocerse el hallazgo de los cuerpos de Brenda, Morena (20) y Lara (15) en un pozo.

En las últimas horas, se conoció el testimonio de otros detenidos: Víctor Sotacuro, presunto partícipe del crimen, y su sobrina, Florencia Ibañez. Ambos hablaron por menos de dos horas y su defensa expresó que lo hicieron "espontáneamente".
Además, agregaron que "fueron excelentes declaraciones, pero son cuestiones muy sensibles. Hay secreto de sumario, hay muchas pruebas que se van a hacer y que nadie tiene que saber”.

Triple femicidio: detuvieron en Perú a "Pequeño J" y a su mano derecha

Valverde, acusado de ser el líder de la band, fue detenido en Perú por un trabajo en conjunto entre la Policía de Perú y la Policía bonaerense. Se encontraba prófugo desde el viernes por la noche, cuando se emitió una orden de detención internacional en su contra.

El joven de 20 años fue encontrado en el kilómetro 70 al sur de Lima, escondido en un camión que viajaba a la ciudad de Pucusana. Los investigadores lo venían siguiendo por antenas y es por ello que desplegaron un operativo en la ruta, donde frenaron el vehículo y descubrieron al prófugo.

Una hora antes y también en Perú, había sido detenido su mano derecha, Matías Ozorio, tras un trabajo en conjunto de la Policía local, Interpol y la Policía Federal Argentina.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias