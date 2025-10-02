Triple femicidio: el fiscal de la causa habló sobre Matías Ozorio, "Pequeño J" y dio detalles de la investigación

Arribas habló a la prensa esta mañana desde la Fiscalía de San Justo. Aclaró que sigue el secreto de sumario y dio detalles sobre Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J".

Arribas definió el hecho como "aberrante" y aclaró que está calificado como homicidio.

El fiscal en la causa del triple femicidio de Florencio Varela, Adrián Arribas, habló a la prensa este jueves por la mañana. En su declaración, adelantó una serie de procedimientos y definió el caso como "aberrante" en diálogo con C5N .

En las últimas horas, se conoció que el acusado Matías Ozorio , señalado como la mano derecha del " Pequeño J ", fue expulsado de Perú luego de que ambos fueran detenidos tras permanecer prófugos.

Sobre Ozorio, Arribas indicó que está viajando hoy mismo desde el país vecino y que "llegaría a la noche". De ser así, aclaró que le tomaría declaración mañana viernes y también señaló que figura en la causa como "co-autor".

También indicó que se espera que la apertura de teléfonos celulares fuera este viernes. Cuando se le preguntó cómo definiría al hecho, aclaró que este "está calificado como un homicidio" y lo definió como "un hecho aberrante".

Triple femicidio: uno de los hombres que trabajó en el pozo se desligó de la banda

Uno de los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela, Ariel Jeremías Alexis Giménez, acusado de haber cavado el pozo donde fueron encontrados los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutierrez declaró ante la Policía bonaerense e intentó desligarse del caso.

El hombre de 29 años quedó detenido el viernes luego de que las autoridades no lo encontraran en su casa durante un allanamiento. Según relató, cuando supo del procedimiento, llamó a la policía para entregarse y contar su versión de los hechos.

Según publicó Infobae, Giménez explicó en su declaración que el viernes 19 de septiembre, día de desaparición de las tres víctimas, fue contactado por una pareja que le pidió alquilar un equipo de música porque planeaban una fiesta en la casa ubicada en Chañar y Río Jáchal.

Fue entonces que el joven fue hasta la zona y se encontró a una cuadra del lugar para entregar el parlante y después volvió caminando hasta su casa. A cambio del alquiler del parlante, recibió $30.000 y drogas.