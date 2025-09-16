El sorpresivo feriado de septiembre: el nuevo descanso para miles de argentinos

El calendario de feriados en Argentina trae más de una sorpresa, y septiembre 2025 suma una fecha poco conocida que impacta en miles de bonaerenses. No se trata de un descanso nacional, sino de una jornada local con raíces históricas que cambia la rutina laboral y escolar de dos distritos.
El 18 de septiembre de 2025 marca un nuevo feriado para algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires. Este día especial recuerda su fundación y otorga un descanso exclusivo a la comunidad, mientras en el resto del país la actividad continúa con normalidad.
Por qué es feriado el 18 de septiembre de 2025
El jueves 18 de septiembre será feriado en las localidades de Gobernador Udaondo (partido de Cañuelas) y Loma Verde (partido de General Paz). La razón está ligada a su aniversario fundacional, una fecha que refuerza la identidad de la comunidad y resalta la historia local.
Estos feriados municipales se aplican únicamente dentro del distrito correspondiente. Bancos, oficinas públicas y escuelas permanecen cerrados, mientras que en otras ciudades de la provincia el día se desarrolla sin modificaciones.
Aunque el alcance sea limitado, la importancia simbólica es grande: la celebración de los aniversarios fundacionales no solo otorga un respiro en la rutina, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y la conexión de los vecinos con sus raíces.
