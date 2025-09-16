El sorpresivo feriado de septiembre: el nuevo descanso para miles de argentinos







Septiembre suma al calendario de feriados una fecha local que cambia la rutina de miles y resalta la importancia de las celebraciones fundacionales.

El feriado del 18 de septiembre ofrece un respiro en la rutina y conmemora la historia de comunidades bonaerenses.

El calendario de feriados en Argentina trae más de una sorpresa, y septiembre 2025 suma una fecha poco conocida que impacta en miles de bonaerenses. No se trata de un descanso nacional, sino de una jornada local con raíces históricas que cambia la rutina laboral y escolar de dos distritos.

El 18 de septiembre de 2025 marca un nuevo feriado para algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires. Este día especial recuerda su fundación y otorga un descanso exclusivo a la comunidad, mientras en el resto del país la actividad continúa con normalidad.

feriados.webp Los feriados locales en septiembre sorprenden con un descanso especial que solo aplica en dos distritos bonaerenses y celebra su identidad histórica. cnn en español

Por qué es feriado el 18 de septiembre de 2025 El jueves 18 de septiembre será feriado en las localidades de Gobernador Udaondo (partido de Cañuelas) y Loma Verde (partido de General Paz). La razón está ligada a su aniversario fundacional, una fecha que refuerza la identidad de la comunidad y resalta la historia local.

Estos feriados municipales se aplican únicamente dentro del distrito correspondiente. Bancos, oficinas públicas y escuelas permanecen cerrados, mientras que en otras ciudades de la provincia el día se desarrolla sin modificaciones.

Aunque el alcance sea limitado, la importancia simbólica es grande: la celebración de los aniversarios fundacionales no solo otorga un respiro en la rutina, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y la conexión de los vecinos con sus raíces. Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

