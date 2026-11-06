Cierran 72 Registros del Automotor en los próximos 60 días: cuáles son las oficinas afectadas

El Ministerio de Justicia dispuso el cierre en un plazo de 60 días hábiles. La medida forma parte del plan de digitalización del sistema registral y contempla el traslado de los legajos a las dependencias que continúen funcionando.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de reorganización de los Registros de la Propiedad del Automotor y ordenó el cierre operativo de 72 oficinas distribuidas en diferentes provincias. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 538/2026 , publicada el jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial , y establece un plazo de 60 días hábiles para concretar la medida.

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La normativa, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , dispone la supresión de 67 registros seccionales y ordena completar el cierre de otras cinco dependencias que ya habían sido eliminadas administrativamente mediante una resolución de 2025.

La implementación estará a cargo de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) , que deberá redistribuir los legajos y dominios correspondientes entre las oficinas que permanezcan abiertas.

La decisión forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor , aprobado en julio de 2026, con el objetivo de reducir estructuras administrativas y concentrar funciones en las dependencias que continúen operativas.

La Resolución 538/2026 establece que la DNRPA deberá organizar el cierre de las dependencias y determinar qué oficinas recibirán los trámites y legajos de los registros afectados.

Esto significa que los dominios de los vehículos radicados en las sedes alcanzadas deberán ser reasignados a otras dependencias para garantizar la continuidad de los servicios registrales.

La mayoría de los dominios cerrarán en PBA. Archivo

Sin embargo, la normativa no identifica individualmente qué registro recibirá los trámites de cada oficina suprimida, por lo que esa distribución quedará sujeta a las decisiones administrativas que adopte la Dirección Nacional.

Según el Ministerio de Justicia, la reorganización busca implementar “esquemas de gestión simplificados, eficientes y con foco en el ciudadano”. El programa también contempla la “supresión, concentración o reorganización de oficinas registrales” cuando las autoridades consideren que esos cambios permiten mejorar el funcionamiento del sistema.

En ese sentido, la cartera sostuvo que la concentración de dependencias apunta a “fortalecer la prestación y mejorar las condiciones de atención, sin menoscabar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios”.

Qué nuevas funciones tendrán los registros que permanezcan abiertos

La resolución también introduce modificaciones en las competencias de las oficinas que continúen en funcionamiento. Los registros seccionales podrán recibir autorización para realizar trámites relacionados con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial, además de operaciones vinculadas con créditos prendarios sobre bienes muebles no registrables.

Para incorporar estas funciones, será necesaria una disposición expresa de la DNRPA, que determinará las competencias correspondientes a cada dependencia. Por otra parte, los encargados titulares de los registros que absorban las tareas de oficinas cerradas conservarán sus cargos.

La normativa establece que sus designaciones se extenderán a la nueva denominación registral, de acuerdo con la reorganización que disponga la autoridad nacional.

Cuáles son los 67 Registros del Automotor que cerrarán en Argentina

La resolución incluye un listado de las dependencias alcanzadas por la medida, con sus respectivas denominaciones y códigos registrales. A continuación, el detalle por jurisdicción. Para facilitar la consulta, se identifica cada oficina por su localidad, número y código oficial.

Provincia de Buenos Aires: 19 registros

Azul N° 1: Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (01007/25006/51005).

Balcarce: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (51007).

Carhué: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (51011).

Coronel Dorrego y Oriente: Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (51015).

General Belgrano: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (51026).

General La Madrid: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (51027).

General Rodríguez N° 2: Registro de la Propiedad del Automotor (01247/25138).

Juan Bautista Alberdi y Vedia: Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (51032).

Laprida: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (51037).

Lobos: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (51041).

Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón: Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (51043).

Merlo N° 1: Registro de la Propiedad del Automotor (01062).

Pigüé: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (51062).

Quilmes N° 1: Registro de la Propiedad del Automotor (01077).

Rojas: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (51069).

San Pedro N° 1: Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (01093/25081/51082).

Tandil: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (51083).

Trenque Lauquen: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (51087).

Zárate: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (51093).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 7 registros

Capital Federal N° 01: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (52001).

Capital Federal N° 06: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (52006).

Capital Federal N° 07: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (52007).

Capital Federal N° 11: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (52011).

Capital Federal N° 12: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (52012).

Capital Federal N° 052: Registro de la Propiedad del Automotor (02052).

Capital Federal N° 078: Registro de la Propiedad del Automotor (02078).

Chaco: 2 registros

Resistencia N° 1: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (56008).

Villa Ángela: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (56010).

Córdoba: 10 registros

Córdoba N° 2: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (54006).

Deán Funes: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (54010).

Huinca Renancó: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (54024).

Jesús María: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (54026).

Las Varillas: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (54029).

Mackenna: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (54031).

Marcos Juárez: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (54032).

Morteros: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (54033).

Río Cuarto: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (54013).

San Francisco: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (54016).

Corrientes: 2 registros

Corrientes N° 3: Registro de la Propiedad del Automotor (05013/29002).

Goya: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (55005).

Entre Ríos: 5 registros

Basavilbaso y Rosario del Tala: Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (58018).

Gualeguaychú y Urdinarrain: Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (58011).

Nogoyá: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (58015).

Paraná: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (58017).

Ramírez: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (58016).

Jujuy: 1 registro

La Quiaca, Letra A: Registro con competencia exclusiva en motovehículos (34001).

La Pampa: 1 registro

Realicó: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (61007).

La Rioja: 2 registros

La Rioja N° 1: Registro de la Propiedad del Automotor (12003).

La Rioja N° 2: Registro de la Propiedad del Automotor (12004).

Misiones: 1 registro

Posadas: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (64004).

Río Negro: 1 registro

Cipolletti: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (66002).

Salta: 1 registro

Salta y Güemes: Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (67006).

San Luis: 1 registro

Villa Mercedes: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (69003).

Santa Fe: 12 registros

Chañar Ladeado: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (71006).

Esperanza: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (71007).

Firmat y Melincué: Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (71008).

Las Rosas: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (71010).

María Teresa y Venado Tuerto: Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (71011).

Rafaela: Registro con competencia en motovehículos y créditos prendarios (45044/71014).

Rufino: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (71017).

San Carlos Centro: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (71019).

San Genaro y Totoras: Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (71022).

San Justo: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (71023).

Santa Fe N° 2: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (71028).

Vera: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (71035).

Santiago del Estero: 1 registro

Añatuya: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (72001).

Tucumán: 1 registro

Concepción: Registro de maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios (73003).

Cuáles son los otros cinco registros que deberán completar su cierre

Además de las 67 dependencias incluidas en la nueva supresión, la Resolución 538/2026 ordenó completar el cierre operativo de otras cinco oficinas que ya habían sido suprimidas mediante una disposición anterior.

Estas dependencias también deberán finalizar su funcionamiento dentro del plazo de 60 días hábiles establecido por el Ministerio de Justicia. Las oficinas alcanzadas son:

La Matanza N° 8, Buenos Aires: Registro de la Propiedad del Automotor (01178).

Mercedes N° 1, Buenos Aires: Registro de la Propiedad del Automotor (01061/25052).

Morón N° 1, Buenos Aires: Registro de la Propiedad del Automotor (01115).

Concepción del Uruguay N° 3, Entre Ríos: Registro de la Propiedad del Automotor (08028/32003).

Rosario N° 3, Santa Fe: Registro de la Propiedad del Automotor (21015).

Cuándo cerrarán definitivamente los 72 Registros del Automotor

El Ministerio de Justicia estableció un plazo de 60 días hábiles para que la DNRPA complete el cierre operativo de las dependencias incluidas en la resolución oficial.

Durante ese período, el organismo deberá avanzar con la distribución de legajos, la reasignación de dominios y la reorganización de las competencias entre las oficinas que continúen funcionando.

La medida no establece una fecha individual de cierre para cada registro ni identifica todavía todas las dependencias que recibirán los trámites. Por lo tanto, quienes tengan gestiones pendientes en alguna de las oficinas afectadas deberán consultar las disposiciones que publique la DNRPA para conocer dónde continuarán sus expedientes.

Con esta decisión, el Gobierno profundiza la transformación del sistema registral automotor, mediante una reducción de oficinas físicas y una mayor concentración de funciones administrativas, en paralelo con el proceso de digitalización de los trámites.