El TC 2000 revolucionó el sur de CABA ante más de 70.000 espectadores + Seguir en









El piloto Franco Riva ganó la primera fecha del Campeonato de TC2000 YPF Energía Positiva de 2026.

Franco Riva, ganador de la primera fecha del Campeonato de TC2000 YPF Energía Positiva de 2026.

El automovilismo argentino vivió una jornada histórica en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Ante una multitud de más de 70 mil personas, Franco Riva se adjudicó la primera fecha del Campeonato de TC2000 YPF Energía Positiva 2026.

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El evento marcó el regreso de la categoría a un trazado callejero porteño tras 13 años de ausencia. En un circuito de 2.509 metros que integró el Parque de la Ciudad con las avenidas Roca y Escalada, los vehículos alcanzaron velocidades superiores a los 250 km/h en su imponente recta principal.

El piloto Matías Rossi, seis veces campeón de la categoría, expresó: “Fue un evento diferente, muy especial, y también una posibilidad única para los que les gustan los autos. Una carrera muy linda y exigente”.

El podio lo completaron Emiliano Stang y Gabriel Ponce de León en una carrera que se definió en los tramos finales. La actividad comenzó desde la mañana de este domingo con las primeras competencias del fin de semana: en Fiat Competizione se impuso Matías Apuzzo y en Top Race ganó Marcelo Ciarrocchi.

Campeonato Argentino de TC2000 Circuito callejero del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Las palabras de Jorge Macri en el Campeonato de TC2000 YPF Energía Positiva 2026 El jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien estuvo presente la carrera en Villa Soldati y entregó el premio al ganador del 47° Campeonato Argentino de TC2000, afirmó: “Estamos muy contentos con la organización de la carrera, con la categoría y con la gente: acá vinieron 70 mil personas a disfrutar de la fiesta. Los fierros en Argentina son una pasión inmensa y queríamos volver a tener un circuito callejero, esta vez en el sur, que es una zona a la que le estamos dando valor e invirtiendo mucho”.

“En 2025 uno de cada cinco eventos masivos se realizó en el sur. Aquí al lado está el autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde hicimos una inversión récord de 108 millones de dólares y estamos renovando los boxes, el paddock, el trazado, el asfalto y toda su tecnología. Esto es un muy buen puntapié para lo que se viene: el MotoGP del año que viene y el sueño de la Fórmula 1, que ojalá se nos dé”, destacó Macri sobre la infraestructura.