El tierno gesto de Duki durante un show que conmovió a las redes

Uno de los asistentes al concierto grabó la situación y compartió en sus redes sociales el momento en el que Mauro Ezequel Lombardo -verdadero nombre del músico- se tomó unos segundos para hablarle a la damnificada y a todo su público. “Perdón, reina. La mejor, no llores, mil disculpas, te juro que no puedo hacer nada, no puedo identificar al chorro, no puedo juzgar a todas las personas que están acá”, le dijo a la joven.