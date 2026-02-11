El tren Rosario-Buenos Aires ya admite mascotas: cuáles son los requisitos para viajar

Trenes Argentinos habilitó el traslado de perros y gatos en servicios de larga distancia con cupos, tarifa especial y requisitos obligatorios.

Trenes Argentinos habilitó el traslado de mascotas en los servicios de larga distancia que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Rosario Norte y puso en vigencia una modalidad que permite viajar con perros y gatos bajo condiciones específicas de seguridad, documentación y cupos limitados.

La medida, comunicada por la Secretaría de Transporte , ya rige para esta conexión ferroviaria y se extenderá de manera progresiva al resto de los servicios de larga distancia del país. El objetivo es que más pasajeros puedan trasladarse sin dejar a sus animales al cuidado de terceros, siempre dentro de un esquema regulado.

La iniciativa contempla exclusivamente perros y gatos mayores de tres meses de edad. Cada pasajero mayor de edad podrá trasladar un solo animal y deberá hacerlo en los coches de primera especialmente habilitados.

El servicio está disponible únicamente en formaciones cuya duración programada no supere las ocho horas de viaje. Además, cada tren admite un máximo de ocho mascotas por recorrido , por lo que el cupo es limitado y está sujeto a disponibilidad.

Las mascotas deberán permanecer durante todo el trayecto dentro de un transportín cerrado , con un tamaño máximo de 48 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho. El contenedor se ubicará en el asiento contiguo al del pasajero responsable, quien deberá abonar una tarifa adicional correspondiente al lugar ocupado.

No está permitido retirar al animal del transportín durante el viaje ni descender en estaciones intermedias. El traslado se realiza exclusivamente entre cabeceras.

transportin

¿Qué documentación es obligatoria?

El control se efectúa durante el preembarque, que comienza dos horas antes de la salida del tren. Allí, el personal ferroviario verifica la documentación, las condiciones de traslado y solicita la firma del reglamento por parte del pasajero.

Entre los requisitos obligatorios se encuentran la libreta de vacunación con vacuna antirrábica vigente y un certificado de salud emitido por un veterinario matriculado, con una antigüedad máxima de 10 días y una vigencia de 45 días.

Además, de manera preventiva se solicita que el pasajero cuente con correa o pretal, bozal, chapa identificatoria y un kit de limpieza que incluya bolsas, paños absorbentes y desinfectante.

Perros mascotas traslado Freepik

¿Cómo se adquiere el pasaje para la mascota?

El boleto para la mascota tiene un valor diferencial y puede consultarse a través del sitio oficial de Trenes Argentinos. La compra se realiza tanto por la web como en boleterías habilitadas, siempre sujeta a la disponibilidad de los ocho lugares permitidos por formación.

Con esta incorporación, el servicio ferroviario entre Rosario y Buenos Aires suma la posibilidad de viajar acompañado por animales de compañía en trayectos de media distancia extendida, bajo un sistema que fija reglas claras de seguridad, higiene y responsabilidad para todos los pasajeros.